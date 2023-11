Emma, i PanPers, Dj Angelo in Piazza del Campo a Siena per il Capodanno 2024

Sarà una serata speciale tra musica e divertimento quella che per il Capodanno 2024 vedrà i PanPers, Emma, DJ Angelo di Radio DeeJay, alternarsi sul palco di Piazza del Campo a Siena.

Con Emma torna così la musica dal vivo in Piazza del Campo in occasione della notte di San Silvestro. Protagonista femminile del Capodanno senese 2024, il prossimo 31 dicembre, Emma Marrone, tra le voci più amate del panorama musicale italiano. Protagonisti del Capodanno anche il duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay .

L’inizio della serata sarà alle 21.45 circa con i PanPers. A seguire, intorno alle ore 22.45 il live di Emma. Il Brindisi di mezzanotte sarà insieme al sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Subito dopo, intorno alle 00.30, si ballerà con Dj Angelo che da Radio DeeJay porterà il meglio delle sue selezioni musicali.

Durante la serata in Piazza del Campo a Siena per festeggiare il Capodanno 2024 Emma, all’anagrafe Emmanuela Marrone, ripercorrerà i suoi più grandi successi. Ad ottobre 2023 è uscito il suo ultimo disco di inediti “Souvenir”, anticipato dai singoli di grande successo “Iniziamo dalla fine” e “Mezzo mondo”. Emma attualmente è impegnata live con “Souvenir in da club”: 18 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia, nei mesi di novembre e dicembre, per presentare al pubblico il suo album “Souvenir”.

“Un Capodanno che torna a far ballare grandi e piccini in Piazza del Campo come ormai non avveniva da un po’ di anni e per questo non posso che ringraziare chi ha lavorato all’interno dei nostri uffici per permettere la riuscita di questo evento – ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio –. Il nostro obiettivo è stato quello di proporre alla città uno spettacolo rivolto ai giovani e alle famiglie. Credo che la musica di Emma, la comicità dei PanPers e l’energia di Dj Angelo sia un bel mix e una bella occasione per brindare insieme al nuovo anno”.

“Il cartellone natalizio si arricchisce di un evento molto richiesto dai cittadini, ovvero il concerto di Capodanno – aggiunge l’assessore al Turismo del Comune di Siena Vanna Giunti sul Capodanno 2024 in Piazza del Campo –. Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico e per questo anche nei giorni antecedenti al Natale abbiamo pensato ad una programmazione variegata adatta ad un pubblico di tutte le età, una festa continua e coinvolgente capace di richiamare nella nostra città tante famiglie che desidereranno trascorrere a Siena un po’ di giorni di festa”.

PanPers

I protagonisti del Capodanno 2024 in Piazza del Campo a Siena

Emma

Artista versatile ed eclettica, Emma, all’anagrafe Emmanuela Marrone, è una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Nel corso di oltre 10 anni di carriera, Emma ha pubblicato 9 album di inediti, duettato e collaborato con i più importanti artisti italiani, vinto nel 2012 il Festival di Sanremo con il brano “Non è l’inferno” e ricevuto moltissimi riconoscimenti per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Tra il 2020 e il 2021 si approccia anche al mondo della recitazione facendo il suo esordio al cinema nel film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”, e in tv con la serie Sky “A casa tutti bene”.

Nel 2022, a distanza di 10 anni, ritorna al Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta è così”. Nello stesso anno è stata scelta da Stefano Chiantini come protagonista del suo nuovo progetto cinematografico “Il Ritorno” (nelle sale a dicembre) e a novembre esce su prime video “Sbagliata Ascendente Leone”, primo documentario di Emma. Ad aprile 2023, Emma torna con “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e che è stato certificato platino. A giugno esce “Taxi sulla luna” insieme a Tony Effe, brano certificato doppio platino che ha raggiunto oltre 65 Milioni di stream. A settembre 2023 pubblica “Iniziamo dalla fine”, singolo che avvicina sempre di più al nuovo disco di inediti “Souvenir”, in uscita ad ottobre 2023. Emma presenterà live al suo pubblico l’album con “Souvenir in da club”: 18 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia per ritrovarsi insieme ai propri fan e far conoscere interamente la vera anima del suo nuovo progetto discografico.

Instancabile dal punto di vista artistico e umano, Emma è da sempre impegnata nel sociale come testimonial di importanti battaglie e non si è mai tirata indietro nel sostenere cause importanti sia come portavoce di varie associazioni sia attraverso la sua musica.

PanPers

Andrea Pisani e Luca Peracino – meglio noti con il nome di PanPers – hanno 31 anni. Dopo il debutto su Zelig, a soli 22 arrivano anche sul palco di Colorado, programma Mediaset che, dal 2009, li vede come presenza fissa. Nel 2010, debuttano sui social network imponendosi con mix di video, parodie musicali, webserie (come la loro SpyCar) e battute che li rende subito seguitissimi dai giovani (e non solo) e gli permette di raggiungere numeri importanti: 1 milione 800 mila su FB, 880 mila su YT, 400 mila su IG. Oltre all’impegno social, prosegue quello in tv con Colorado e altri programmi su Mediaset, Rai, Disney Channel (In Tour, LifeBites, ShotTime). Intanto, sia come duo che separatamente, dal 2013 entrano nel mondo del cinema con una serie di titoli: Fuga Di Cervelli, I BabySitter, Belli di Papà, Matrimonio Al Sud, Classe Z. In campo musicale, nel 2015, esce la loro prima raccolta di parodie di celebri hits e, nell’estate 2017, il loro primo inedito: “Ci Mancano Le Basi – feat. Nessuno”.

Nonostante i molti e differenti impegni, i PanPers continuano a coltivare l’amore per il live e per la loro città, Torino. Da Torino, sono partiti tutti i loro show che hanno fatto registrare sold out in tutta Italia: “Vi E’ Mai Capitato?”, “The Akkattappara Show”, “Bastardi Con La Gloria”, “Quasi Esauriti”. Negli ultimi due anni, con grande successo di pubblico e critica sono andati in scena con lo spettacolo “10 anni di minchiate” un “Best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni ed anche un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi.

In tv da aprile 2022 li vediamo accanto ad Elettra Lamborghini come co-conduttori del programma Only Fun – Comico Show sul canale Nove di Warner Bros Discovery.

Dj Angelo

Dj Angelo

Dj Angelo ha collaborato con diverse realtà radiofoniche italiane per approdare definitivamente a Radio Deejay nel 1997. Con lui, all’interno del programma “Ciao Belli” Albertino, Nicola Savino, Nicola Vitello, Francesco Liguori e Richy Paterno’.Nel 2005 partecipa come inviato insieme a Nicola Savino a “Quelli che il calcio” (Rai Due).

A settembre 2006 nasce il programma Sciambola! condotto da Albertino, Dj Angelo e Roberto Ferrari. Dj Angelo è anche autore dei testi dei personaggi del programma. Nel settembre 2009 co-conduttore a Colorado Cafè, condotto da Nicola Savino e Rossella Brescia su Italia Uno.

Nel gennaio 2010 partecipa a Matricole & Meteore, condotto da Nicola Savino e Juliana Moreira su Italia Uno. Nella primavera 2010 è co-conduttore con Paola Perego a Lo show dei record. Nel 2011 partecipa a Colorado come co-conduttore nelle vesti di “Mimmo Quaquaraquà, L’orso abbracciatutti e Deficientor”. Nel 2012 conduce Colorado – ‘Sto classico su Italia 1 ed è co-conduttore di Colorado (sempre nei panni di “Mimmo Quaquaraquà”). E’ stato ospite fisso a “Quelli Che Il Calcio”. Attualmente conduce con Roberto Ferrari “Ciao Belli” su Radio Deejay.