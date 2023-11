La musica del Conservatorio Franci protagonista in Sala Rosa

‘Call me Mister’. Si intitola così il nuovo appuntamento della rassegna musicale ‘I Concerti del lunedì in Sala Rosa’, con protagonisti gli allievi del Conservatorio Franci di Siena.

Il concerto del Conservatorio Franci in Sala Rosa è in programma lunedì 20 novembre, alle ore 18.30, e vedrà sul palco Elisabetta Ricci, mezzosoprano, e Niccolò Governi, pianista, che si esibiranno sulle note di grandi artisti del panorama musicale ottocentesco. Lo spettacolo, a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione, si terrà presso la Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena in piazzetta Silvio Gigli 1.

‘Call me Mister’ si aprirà con due opere di W. A. Mozart: ‘Le nozze di Figaro’ K 492 primo e secondo atto e ‘la Clemenza di Tito” K 621 primo atto. Il programma della serata prevede inoltre brani di G. Rossini (‘Tancredi’), C. Debussy (‘La Cathédrale engloutie’ e ‘Voiles’), C. Gounod (‘Faust’). Il concerto si chiuderà sulle note di G. Meyerbeer (‘Les Huguenots’)

