Al via la stagione teatrale del Teatro Mascagni di Chiusi

Partirà domenica 19 novembre la stagione teatrale invernale del Teatro Mascagni di Chiusi, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione che lo hanno interessato negli ultimi mesi.

Ad aprire la stagione sarà la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria che andrà in scena con la rappresentazione Zio Vanja.

Nella tenuta in cui Vanja trascorre la sua placida esistenza, basta l’arrivo del professor Serebrijakov, accompagnato della giovane moglie Elena, a distruggere ogni equilibrio. Tra amori infelici e vite mai pienamente vissute, Leonardo Lidi continua il suo viaggio nei capolavori di Anton Čechov. Scritta e ambientata nel 1890 (ma potrebbe essere oggi) la commedia intreccia temi ricorrenti nelle opere maggiori di Čechov.

“Sono passate solo poche ora – afferma il presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte Giannetto Marchettini – da quando abbiamo riavuto a disposizione il nostro teatro, dopo che l’amministrazione comunale ha effettuato importanti lavori per l’efficientamento energetico e per la sicurezza e siamo già pronti ad ospitare la prima rappresentazione di quella che sarà una stagione ricca ed importante.

Insieme al nostro partner Fondazione Toscana Spettacolo abbiamo infatti realizzato un cartellone di rilievo sia per quanto concerne gli interpreti che per la variegata proposta rappresentativa. Ottima è stata la risposta dal pubblico con gli abbonamenti andati sold out per quella che si presenta come una stagione in sette serate da record. Questo è un segnale importante che testimonia la voglia della comunità di tornare a vivere il teatro.

Iniziamo alla grande questa nuova stagione invernale del Teatro Mascagni di Chiusi – conclude Giannetto Marchettini – con una produzione importante quale quella del teatro Stabile dell’Umbria e di Torino in un Mascagni pieno di spettatori e questo ci rende estremamente soddisfatti ed entusiasti”.

“Il Teatro Mascagni Chiusi – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – torna ad accogliere i propri spettatori con un cartellone firmato da autori e interpreti di primo piano. Quella che sta per iniziare sarà una stagione ricca di contenuti, che accompagnerà fino a primavera il pubblico che animerà questo presidio culturale di importanza fondamentale per tutta la comunità di Chiusi”.