Sfida tra cavallo ed il pattinatore Duccio Marsili: chi sarà il più veloce?

E se un cavallo da corsa ed il campione del mondo di pattinaggio Duccio Marsili si sfidassero in una gara? Venerdì 24 novembre alle ore 12, nella pista dell’aeroporto di Ampugnano, in strada dell’Aeroporto nel comune di Sovicille, Duccio Marsili, neolaureato campione del mondo di pattinaggio corsa, sfiderà in una gara un cavallo da corsa, montato per l’occasione da Giosuè Carboni, detto Carburo, fantino esperto del Palio di Siena.

I due si cimenteranno in una gara di velocità percorrendo una dirittura di 150 metri, la sfida nasce dalla volontà del campione del mondo Duccio Marsili di cimentarsi in un qualcosa di altamente adrenalinico e stravagante, ma allo stesso tempo omaggiando la sua città, Siena, da sempre uniti da un legame indissolubile.

“La mia filosofia è sempre stata quella di non porsi limiti e creare sempre nuove occasioni – spiega Duccio Marsili, il campione della Polisportiva Mens Sana 1871 -. Questa sfida nasce durante i giorni del Palio e sono contento che adesso sia diventata realtà. Credo sia una gara ai limiti dell’impossibile, battere un cavallo è impegnativo, ma voglio metterci il massimo, mi sono allenato apposta per cercare di riuscire nell’impresa. Per quando possa essere veloce – conclude Duccio Marsili -, credo che la natura abbia dato qualche possibilità in più al cavallo, ma sono sicuro che saremo in grado di rendere la sfida il più avvincente possibile”.

“Questo evento – commenta Giosuè Carboni, fantino del Palio di Siena – è una bella occasione per confrontarsi e cercare una nuova adrenalina. D’altronde, per noi fantini, competizione e duello sono la nostra linfa vitale. Mi piaceva l’idea di mettermi a confronto con il campione del mondo di pattinaggio corsa. Sono convinto che un cavallo sia più veloce di un uomo, ma sono pronto a ricredermi, posso solo assicurare che darò il massimo”.

Duccio Marsili

L’iniziativa. La sfida con il cavallo nasce dalla volontà di Duccio Marsili che accolse la provocazione del conduttore televisivo e volto noto del Palio di Siena, Franco Masoni, durante i giorni della carriera dell’Assunta. Da allora, insieme alla Polisportiva Mens Sana 1871, si sono messi alla ricerca del luogo adatto dove poter svolgere la sfida.

Grazie alla disponibilità dell’Enac e dell’Aeroclub di Ampugnano, i due si metteranno a confronto sulla pista di atterraggio senese in una dirittura di circa 150 metri. Nel tratto si sono verificate le condizioni di sicurezza ottimali, sia per il pattinatore che per il cavallo che lo sfiderà. Infatti, la pista, costruita in cemento, ha accanto a sé un manto erboso e compatto adatto al galoppo dell’animale.