Diventare insegnanti nelle scuole secondarie, i percorsi dell’Università di Siena

Martedì 14 novembre, alle ore 16, al complesso didattico San Niccolò, aula esterna C/D, si terrà un incontro informativo sul percorso formativo da 60 CFU per l’abilitazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dedicato ad illustrare l’offerta didattica presentata dall’Università di Siena per l’accreditamento al Ministero e a rispondere alle domande e alle richieste di informazione sulle procedure da seguire dopo l’eventuale risposta positiva del ministero.

L'incontro è in programma presso l'aula esterna CD della sede San Niccolò dell'Università di Siena in via Roma 56, coordinato dal professor Emilio Mariotti, e si terrà anche in streaming all'indirizzo indicato sul sito di ateneo.

Il decreto ministeriale istitutivo prevede percorsi formativi (PF) differenziati: un percorso 60 CFU da concludersi entro il 31 maggio 2024; un percorso ridotto a 30 CFU per le vincitori e vincitori del concorso che si sono iscritti in deroga, non possedendo l’abilitazione; un percorso da 36 CFU per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e abbia vinto il concorso. È data possibilità di iscrizione al prossimo concorso in deroga a chi abbia svolto 30 CFU entro il 28 febbraio 2024, con l’obbligo, se vincitori di concorso, di concludere il PF60 successivamente.

Informazioni sull’appuntamento sono pubblicate all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/notizie/incontro-informativo-su-percorso-da-60-cfu-abilitazione-insegnanti.