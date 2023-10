Edificio di piazza 18 Luglio a Poggibonsi, inaugurazione il 28 ottobre

Sabato 28 ottobre, a Poggibonsi, sarà inaugurato il nuovo edificio di piazza 18 Luglio, l’ex asilo che è stato oggetto di un intervento di riconversione realizzato con le risorse europee del Progetto di Innovazione Urbana (PIU) Città + Città.

“Abbiamo recuperato uno spazio in disuso per farne un polo di servizi per minori e adolescenti – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli sulla riconversione dell’edificio di piazza 18 Luglio –. Uno spazio che mantiene la natura sociale che gli è sempre appartenuta e che ci consentirà di implementare in qualità e quantità la gamma dei servizi a tutela delle fragilità”.

L’edificio in questione, 560 metri quadri di superficie, è nato nel 1955 per ospitare il Centro Assistenziale ONMI (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia). L’intervento di riconversione è stato realizzato con un investimento di 1,2 milioni di euro nell’ambito del Programma regionale POR FESR 2014-2020 cofinanziato con fondi europei.

L’edificio è destinato ad accogliere due diverse funzioni: buona parte del piano terra (dove è possibile sfruttare anche lo spazio esterno) è destinato ad un polo di aggregazione destinato a minori e adolescenti della Valdelsa con la ricollocazione di servizi già esistenti e la creazione di nuovi; il primo piano e una piccola parte del piano terra saranno destinati alla comunità a dimensione familiare (che sarà attivata in un secondo momento), struttura residenziale in grado di accogliere i minori con progetti individuali che puntano a valorizzare i bisogni di ciascuno.

“Finalmente – dice il sindaco di Poggibonsi – questo progetto diventa realtà. Le criticità che abbiamo riscontrato anche nell’affidamento degli arredi, con ben due gare andate deserte, sono state superate. Gli spazi sono sistemati e possiamo attivare i servizi, per il momento legati al centro di aggregazione.

E’ il momento dell’apertura – prosegue Bussagli – e invitiamo tutti a partecipare e a visitare l’edificio. C’è un percorso che viene da lontano e che prosegue, anche grazie alle risorse europee, per migliorare i servizi volti all’inclusione anche aumentando e riorganizzando gli spazi dedicati. Questo percorso vede l’apertura del nuovo polo di servizi in piazza 18 Luglio e vede già un ulteriore sviluppo con il social housing in via Aldo Moro, già finanziato con ABCura”.

Sabato 28 ottobre l’appuntamento è alle 11. Insieme al sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli saranno presenti l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, sindaci e assessori dei comuni valdelsani, le direttrici della Società della Salute e della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa Biancamaria Rossi e Nicoletta Baracchini.