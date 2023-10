LART Gallery inaugura il nuovo spazio espositivo a Siena

LART Gallery, in attività dallo scorso agosto nei locali di Palazzo Chigi-Zondadari a Siena, propone opere grafiche e scultoree dei Maestri del Novecento – Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall – provenienti dalla collezione privata del mercante d’arte e collezionista italiano Beniamino Levi. Levi, che lavorò a stretto contatto con lo stesso Dalí, espone i suoi tesori da oltre quarant’anni nei più importanti musei e location del mondo.

“Siamo felici di dare ufficialmente il via a questo splendido progetto – commenta Ferruccio Carminati, managing director del gruppo Dalí Universe – che intende rendere accessibili le opere dei grandi nomi dell’arte. Dopo i tre anni trascorsi al Palazzo delle Papesse con la grande mostra su Dalí, abbiamo deciso di rimanere a Siena con uno spazio nuovo, permanente, che fa da capofila ad una serie di nuove aperture in Europa in programma nel 2024”.

La mostra inaugurale racconterà uno dei volumi illustrati più amati, Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie illustrato da Salvador Dalí. L’opera, realizzata da Dalí nel 1969 per un’edizione speciale del capolavoro di Carroll, venne pubblicata dalla casa editrice americana Random House in una tiratura limitata e firmata dall’artista, ed è oggi una delle serie illustrate più ambite e ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

La mostra Dalí in Wonderland, ad ingresso gratuito, è aperta tutti i giorni al primo piano della galleria LART Gallery in Banchi di Sotto 42 a Siena. L’evento sarà in programma dal 27 ottobre al 7 gennaio 2024.