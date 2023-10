A Siena nuovo corso di aggiornamento per responsabile piscine

Arriva a Siena un nuovo corso per responsabile piscine. Se sono passati 5 anni dalla data dell’attestato, infatti, il documento è scaduto. Ed occorre nuovamente fare formazione. Così l’agenzia formativa di Confcommercio Siena, S.a.i.ter, ha messo in programma un nuovo percorso formativo.

L’attività di formazione interessa tutti gli operatori delle strutture ricettive con piscina che hanno svolto il corso per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici. Il corso di aggiornamento obbligatorio andrà avanti per 10 ore interamente on line nel mese di novembre, ovvero il 21 novembre dalle 14 alle 17, il 22 novembre dalle 9 alle 13 e il 23 novembre dalle 14 alle 17.

Ci saranno esperti in materia ad illustrare le principali novità e le modalità per applicarle al meglio. Le lezioni on line del corso di aggiornamento per responsabile piscine a Siena, quindi, saranno un momento di approfondimento e confronto.

Per info. Se l’attestato è scaduto è necessario mettersi in contatto, entro il 10 novembre, con S.a.i.Ter, con Nicoletta Milano, è possibile chiamarla allo 0577.248855 o scriverle all’indirizzo mail nmilano@confcommercio.siena.it. il corso è riservato alle aziende associate a Confcommercio Siena.