Lago di Montepulciano: alla scoperta del canneto, cuore pulsante della Riserva naturale

Torna il ciclo di incontri e attività all’aria aperta “Essere Chiaro” per scoprire il patrimonio naturalistico della Riserva naturale Lago di Montepulciano e scoprire buone pratiche di sostenibilità ambientale.

Sabato 28 ottobre si terrà l’ultimo appuntamento del 2023 che verterà attorno al canneto, inteso come “Cuore pulsante della Riserva”.

Il programma della giornata. Il ritrovo è previsto alle ore 15 presso il centro visite della Riserva Naturale del Lago di Montepulciano, per assistere all’osservazione guidata dell’attività di inanellamento degli uccelli, con intervento di Luca Pugliesi, direttore del Centro Ornitologico Toscano.

A seguire, passeggiata in direzione del canneto con osservazione guidata della salute del canneto con la professoressa Claudia Angiolini dell’Università di Siena. I canneti “a cannuccia palustre” si estendono su oltre il 40% della superficie della Riserva Naturale, sia in forma di fasce, fra le acque libere e le sponde, sia in ampie distese interne al bacino lacustre. Sono formazioni vegetali che determinano e consentono la presenza delle specie di uccelli legati a questo habitat e, come verrà spiegato nella giornata di sabato, anche di misurare la salute dell’intero ecosistema.

Una volta rientrati presso il centro visite, è previsto l’intervento di Carlo Galletti responsabile settore Biodiversità di Legambiente.

L’incontro è organizzato dall’associazione “Amici del Lago di Montepulciano” e da Legambiente “Circolo Terra e Pace APS”, con il patrocinio del Comune di Montepulciano e della Regione Toscana. L’ingresso è libero, per informazioni: 340 2589348.