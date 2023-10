Siena, il Franci On torna a suonare con 7 nuovi appuntamenti

Sette appuntamenti in musica firmati ‘Rinaldo Franci’: da martedì 24 ottobre torna il ‘Franci On’, la rassegna di concerti di musica da camera che racconta la produzione del Conservatorio di Siena.

Gli eventi, in programma da ottobre a dicembre, avranno come protagonisti studenti, docenti e grandi professionisti del panorama musicale classico che si esibiranno sui palcoscenici di alcune delle realtà culturali più importanti della città. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e il calendario completo del festival è disponibile su www.conservatoriosiena.it.

“Siamo felici ed emozionati – afferma Anna Carli, presidente del conservatorio senese – di tornare con la nostra musica di fronte al pubblico senese e non solo. Dopo il successo dei concerti dello scorso anno siamo ancora più convinti che il nostro lavoro quotidiano vada nella giusta direzione. Sul palco portiamo il talento delle giovani generazioni, la loro determinazione e la passione con la quale si approcciano al mondo della musica. Anche quest’anno ringrazio, a nome di tutto il conservatorio, le realtà culturali che hanno deciso di ospitarci. È una collaborazione fondamentale, stimolante e che ci riempie di orgoglio. Auguro buona musica a tutta la città, noi non vediamo l’ora di andare in scena”.

“Il Franci On – ha sottolineato Matteo Fossi, direttore del Franci – è l’occasione per portare fuori dalle aule dell’Istituto il risultato di tutte le nostre attività: dalla formazione dei giovani allievi fino alla produzione musicale. Come direttore del conservatorio e musicista provo sempre una grande emozione durante i concerti. I nostri ragazzi sono il nostro più grande orgoglio e vederli suonare con professionisti di fama nazionale e internazionale ci riempie di gioia. Per loro è una grande occasione per mettersi alla prova e confrontarsi con una realtà professionale unica e bellissima”.

Gli appuntamenti del Franci On 2023 di Siena

Ottobre, i primi appuntamenti. Il Franci On//2023 si aprirà sul palco della Sala degli Specchi all’Accademia dei Rozzi, martedì 24 ottobre, alle 18.30, con il concerto del Franci Chamber Ensemble. Per l’occasione verranno suonate musiche di G. Rossini, W.A. Mozart, G. Faurè e F. Poulenc. Venerdì 27 ottobre, invece, nell’Auditorium del Conservatorio Franci, si terrà una serata interamente dedicata al pianoforte. Alle ore 18, presentazione del recupero di un pianoforte a coda Steinway D-274, e concerto della musicista Ottavia Maria Maceratini con i suoi studenti su musiche di F. Schubert.

I concerti di novembre prenderanno il via martedì 14, alle 18, con la serata ospitata nella Chiesa del Santuccio, in via Roma a Siena. L’evento avrà come protagonista la chitarra grazie alla performance del Maestro Marco Del Greco. Il musicista e docente del Franci si esibirà sulle note di J- Rodrigo, E. Lòper-Chavarri, M. Castelnuovo-Tedesco e F.M. Torroba. Il Franci On proseguirà venerdì 24 novembre, sempre alle 18, all’Accademia dei Fisiocritici. Il concerto, ideato e organizzato da Lara Morciano, metterà in scena il talento di Claude Delangle come solista al sax insieme all’Ensemble di Sax del Conservatorio, coordinato dal Maestro Riccardo Guazzini. Musiche di: L. Berio/C. Delangle, E. Muratore, P. Jodlowski e J. M. Fernandez. Serata speciale, martedì 29 novembre, al Teatro dei Rinnovati con l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 del Conservatorio senese. Ad aprire l’evento, alle 18, sarà la lectio magistralis di Daniele Pitteri, saggista e giornalista a cui seguirà il concerto di Mattia Amato, al pianoforte, accompagnato dell’Orchestra ‘Rinaldo Franci’. A dirigere lo spettacolo, sulle note di J. Brahms, sarà il Maestro Carlomoreno Volpini.

Gli eventi di dicembre si apriranno martedì 5, alle 16, con la Giornata di studi dedicata al musicista e compositore senese Giuseppe Paolucci. Alle 18.30 è in programma, invece, il concerto degli studenti della Classe di Canto di Franci con l’Orchestra da Camera del Conservatorio. Gran finale di stagione mercoledì 13 dicembre con concerto di Natale ospitato, a partire dalle 21, al Teatro dei Rinnovati.

Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.conservatoriosiena.it e seguire la Pagina Facebook e i profili Instagram e Twitter dell’Istituto.