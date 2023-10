“La Voce dei Musei. L’eco delle città”, a Chiusi la presentazione del progetto

Sarà presentato venerdì 20 ottobre, al ridotto del Teatro Mascagni di Chiusi, il progetto “La Voce dei Musei. L’eco delle città”.

La Fondazione Orizzonti d’Arte nel corso del 2022 ha infatti aderito al percorso RESET un programma per le realtà culturali di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, creato per contribuire a realizzare un turismo creativo che sia sostenibile per i viaggiatori, per i residenti e per il territorio.

Innovare la valorizzazione del patrimonio, favorire il turismo di prossimità, cambiare la percezione degli stakeholder locali sono i tre principi cardine su cui si è basato il progetto a cui la fondazione ha aderito insieme ad altre realtà della provincia tra cui la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Opificio Badesse, Associazione Culturale Altana e Associazione Culturale Culturing

Sono due anche le attività che sono state realizzate da Fondazione Orizzonti d’Arte, incentrate sulla Città di Chiusi. La voce dei musei, l’eco della città e visitAzioni. Due iniziative che hanno risposto ai tre obiettivi specifici del progetto. Si tratta di lavorare sulla scoperta e su un nuovo punto di vista per la fruizione dei bani storico-paesaggistici.

La voce dei musei, l’eco della città, che sarà presentata venerdì 20 ottobre si propone la realizzazione di un percorso adulti e un percorso bambini per ciascun museo della Città di Chiusi, con particolare riferimento al Museo Nazionale Etrusco e al Museo Diocesano. Gli audio-percorsi saranno strutturati in modo da accompagnare i turisti alla scoperta di alcune opere dei musei attraverso un approccio narrativo di tipo teatrale e lo stesso approccio sarà sperimentato sull’itinerario di guida alla città.

La prima fase è incentrata sulla drammaturgia, ovvero l’elaborazione della scrittura dei percorsi narrativi da parte del drammaturgo che opera a stretto contatto con i direttori dei musei; nella successiva fase di realizzazione si lavorerà alla registrazione delle voci con gli adulti e i bambini locali coinvolti nel progetto, mentre la terza fase prevede il montaggio e la consegna dei podcast che saranno poi diffusi agli utenti tramite QRcode apposti nel percorso museale e scaricabili gratuitamente dal sito della Fondazione Orizzonti d’Arte.

Alla presentazione al ridotto del Teatro Mascagni prevista alle ore 16 di venerdì 20 ottobre, interverranno Gianluca Sonnini (sindaco della Città di Chiusi), Carlo Rossi (presidente Fondazione MPS), Giannetto Marchettini (presidente Fondazione Orizzonti d’Arte), Alessandro Manzini e Irene Bonzi (I Macchiati). Seguirà la visita ai musei.