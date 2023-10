Artigianato, alla scoperta del cristallo di Colle di Val d’Elsa

Ultima tappa, a Colle di Val d’Elsa, città del cristallo, sabato 21 ottobre, dell’edizione 2023 dei “Trekking dell’artigianato”, progetto ideato da Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana per promuovere un turismo slow, attento all’ambiente e ai valori culturali e sociali del territorio, tra paesaggi e botteghe.

Il viaggio propone 4 appuntamenti per conoscere la vera anima dell’artigianato toscano e gli itinerari più suggestivi della regione, realizzati in collaborazione con Unicoop Firenze, Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Andare a Zonzo, e riservati ai soci Unicoop Firenze.

Ogni trekking inizia alle ore 15 e si svolge il sabato pomeriggio tra camminate e visite alle attività artigianali locali. Dopo aver scoperto Capannoli, con l’itinerario “Tassidermia e Diorami” e Naturaliter, e Stia, con “L’arte del panno del Casentino” con la Tacs- Premiata Tessitura Artigiana Casentinese e Codena (Carrara) per conoscere “L’anima del marmo” e l’atelier del Maestro Artigiano Michele Monfroni, il viaggio si conclude il 21 ottobre a Colle di Val d’Elsa per incontrare “I Maestri del cristallo” della Collevilca, azienda nata dalla fusione di due storiche cristallerie italiane.

L’itinerario è una delle iniziative della seconda edizione del Festival del Cristallo, in programma a Colle di Val d’Elsa dal 19 al 22 ottobre, organizzato dal Comune e dall’associazione La Città del Cristallo, in collaborazione con Azienda Speciale Multiservizi, Artex, Pro Loco, Kinè, The B Side e L’Alveare: si tratta del più importante evento legato alla produzione di eccellenza che ha fatto la storia di questa città, contribuendo a renderla nota nel mondo. Il festival si snoda in 4 giorni tra presentazione di libri, la conferenza “Un soffio e un ricamo d’arte: il cristallo, il suo saper fare, tra tradizione e innovazione”, fabbriche aperte, passeggiate, e una “preview” del Museo di prossima apertura.

Gli artigiani di Colle di Val d’Elsa producono dal Quattrocento il cristallo più apprezzato d’Italia, e a pochi passi dai loro laboratori il fiume Elsa si sbizzarrisce in cascate e polle d’acqua di un colore sconvolgente. Ma il fiume è amico dell’uomo: nel corso dei secoli ha fornito energia a mulini, cartiere, ferriere e altre attività artigianali e industriali. Nel trekking proposto da Artex, adatto a tutti, verrà esplorato per intero il Sentierelsa, un percorso attrezzato lungo il fiume di alto valore paesaggistico, naturalistico e storico, e dopo aver ammirato il salto del Diborrato di 15 metri si potranno ammirare anche i capolavori dei maestri del cristallo di Collevilca.

Collevilca è un’azienda nata dalla fusione di due storiche cristallerie italiane e vanta oltre quarant’anni d’esperienza nel campo dell’arte, della tradizione artigiana e della lavorazione del cristallo. Si contraddistingue sia per il rispetto della tradizione, per quanto concerne la lavorazione e lo stile, sia per la ricerca, l’innovazione, la qualità e il design. La soffiatura, la modellatura e la rifinitura dei pezzi sono legate ai magici cerimoniali dei maestri, che, con sapienti interventi, trasformano una massa informe e incandescente in autentici oggetti d’arte. I risultati sono oggetti unici e irripetibili, dalla forte componente artistica. Si è così realizzato un felice sodalizio tra l’esperienza artigiana, le più avanzate tecnologie di produzione e le capacità creative, che hanno dato vita ad oggetti dall’inconfondibile appeal moderno, nati per diventare dei classici.

“Terminiamo il nostro percorso di quest’anno tra le eccellenze della Toscana – dice Elisa Guidi, coordinatrice di Artex – un viaggio lento, a piedi, per assaporare le bellezze naturali e paesaggistiche della regione e insieme conoscere i saperi artigiani che caratterizzano i territori, li arricchiscono e li rendono ancora più unici”.

Gabriele Carapelli, vicesegretario della Confartigianato di Siena esprime il proprio parere positivo sui “4 giorni intensi, alla scoperta dell’artigianato di eccellenza che caratterizza il territorio e rappresenta nelle loro lavorazioni le aziende che ne fanno parte. Ad arricchire questa iniziativa è sicuramente il “trekking dell’artigianato” dove con un percorso ideato da Artex valorizza con una semplice camminata le bellezze del paesaggio con le botteghe e le aziende che lo compongono, creando un connubio fra arte, paesaggio e prodotti creati, il tutto arricchito dall’arte del fare con il fare con arte degli operatori della zona con la possibilità di apprendere spiegazioni sulle varie fasi di lavorazione. “

“Come Cna Siena siamo fermamente convinti che le produzioni artistiche di eccellenza legate al territorio e alla sua storia siano fondamentali per preservare la cultura e il patrimonio di una regione – commenta Mariangela Galgani, responsabile artigianato artistico e tradizionale Cna Siena -. Il cristallo di Colle di Val d’Elsa rappresenta per noi una testimonianza viva della storia e della tradizione di questo territorio, e crediamo che possa generare valore non solo culturale, ma anche economico. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa e di riconoscere l’importanza di aziende come Vilca, con cui abbiamo collaborato a lungo, e che contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione di questa ricchezza culturale e artistica”.

Informazioni www.coopfirenze.it, https://www.artex.firenze.it, prenotazioni www.andareazonzo.com – www.toscana.artour.it.