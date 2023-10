Il Sarrocchi di Siena espone sedia a rotelle robotica al Maker Faire 2023 di Roma

L’Istituto Sarrocchi di Siena è stato selezionato fra gli espositori al Maker Faire 2023, uno degli appuntamenti fieristici più prestigiosi a livello europeo per l’innovazione che si svolgerà alla Fiera di Roma dal 20 al 22 ottobre 2023.

Allo stand della scuola studenti e docenti dell’indirizzo di elettronica e robotica presenteranno due progetti ad alto contenuto tecnologico di importante valenza sociale e grandi potenzialità imprenditoriali.

L’Istituto Sarrocchi di Siena da anni partecipa al Maker Faire, con importanti riconoscimenti per i migliori progetti, come il drone pilotato con il movimento delle mani o il goniometro elettronico, presentati nel 2021.

Quest’anno l’istituto senese è presente con due progetti coordinati dal professor Andrea Gorelli e realizzati grazie al supporto del Rotary club Monteaperti. Il primo è una sedia a rotelle pilotabile attraverso movimenti della testa: è stata sviluppata dagli studenti Filippo Corsi e Cristian Obinu della classe 5ª A elettronica e robotica, pensando a persone che abbiano perso l’uso degli arti superiori e inferiori, ma che con questa soluzione potranno muoversi autonomamente indossando un caschetto dotato di sensori che permettono di guidare il mezzo in autonomia. Il secondo prototipo è un erogatore robotico di mangimi solidi e liquidi che consente di nutrire i volatili domestici durante i periodi di assenza distribuendo giornalmente una quantità predefinita di mangime e acqua.

La Maker Faire, dedicata all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività, riunisce ogni anno maker, ricercatori e appassionati da tutta Europa proponendo workshop, conferenze e laboratori a cui partecipano imprese, scuole, università, centri di ricerca.

“I progetti che il Sarrocchi presenta a Roma non sono solo innovativi ma anche utili, uno per la sua potenzialità inclusiva e per l’aiuto nella riconquista dell’autonomia alle persone con difficoltà motorie, l’altro per la sua applicabilità nella vita quotidiana e nella cura degli animali – spiega Cecilia Martinelli, la nuova dirigente scolastica insediatasi dal 1° settembre -. Entrambi sono il risultato della sinergia fra competenze tecnologiche e digitali, capacità di lavorare in team e altre soft skill che caratterizzano i docenti e gli studenti del nostro istituto, che offre percorsi formativi completi, innovativi e competitivi, al termine dei quali i nostri studenti hanno successo sia nel mondo del lavoro sia nei percorsi universitari e di formazione tecnica superiore”.

Il Sarrocchi guarda infatti al futuro, alle STEM e alle imprese. La partnership con molte aziende del territorio permette ai docenti di creare nuovi modelli di didattica laboratoriale sempre più connessi con la realtà imprenditoriale.

“Uno tra gli scopi della nostra istituzione scolastica è quello di colmare il divario, che è una delle criticità della scuola italiana, tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente in possesso da parte degli studenti che escono dal loro percorso scolastico. – continua la dirigente Cecilia Martinelli -. È questa l’ottica con cui abbiamo partecipato al Maker Faire, che è un’eccellente occasione anche per mettere in contatto gli studenti con le aziende e creare opportunità di collaborazione su più livelli”.

Non a caso l’Istituto Sarrocchi è scuola capofila di ben due istituti tecnici superiori (caso unico in Italia, gli altri istituti ne hanno uno solo): l’ITS Energia e Ambiente di Siena e ITS Vita di Colle di Val d’Elsa, due realtà formative di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che rilasciando il titolo post diploma di tecnico superiore consentono un sicuro accesso a carriere di alto profilo professionale.