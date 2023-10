A Poggibonsi torna il Festival pedagogico LEF

Torna a Poggibonsi, dal 21 ottobre al 25 novembre, il consueto appuntamento autunnale con il Festival pedagogico LEF. Il festival, giunto alla settima edizione, è come sempre dedicato al mondo della scuola pensato per coinvolgere un’ampia platea che va dagli studenti, al centro della riflessione che li vede adulti di domani, ai docenti, ai formatori, ai genitori, famiglie, e a tutti coloro che hanno a cuore la cultura, la formazione e i valori fondanti delle democrazie occidentali richiamati dal nome del festival (liberté, égalité, fraternité).

Come sempre centrali saranno gli incontri, sia dedicati alle scuole che aperti a tutti, i momenti di riflessione rivolti a pubblici diversi. Tanti gli appuntamenti di teatro che intrecciano il cartellone di segno contemporaneo Discipline(s). Tra gli ospiti il professor Paolo Crepet, lo psicolinguista Giacomo Stella, il regista Ivano De Matteo, la giornalista Jennifer Guerra, il pedagogista Giacomo Corsini.

“Questa edizione del Festival pedagogico LEF propone come sempre tanti appuntamenti diversi pensati per pubblici di tutte le età – dice Susanna Salvadori, assessore alle Politiche Educative di Poggibonsi -. Il filo rosso di questa edizione è quello della fragilità che diventa forza se viene affrontata come si deve, insieme ai temi che ci stanno più a cuore, lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, il tema della parità di genere, la prevenzione della violenza, l’inclusione, lo sguardo rivolto al futuro.

Tutto declinato – prosegue Susanna Salvadori – attraverso momenti di riflessione e appuntamenti con esperti rivolti a tutta la cittadinanza e in particolare al mondo dell’educazione e della formazione, eventi all’interno delle scuole, il cinema come momento di condivisione e riflessione, tanto teatro grazie all’incontro del nostro cartellone con quello di Discipline(s), il progetto di Fondazione Elsa in collaborazione con associazioni del territorio che ha vinto anche il bando Fus e che propone una serie di spettacoli per diverse fasce d’età.

Ci saranno poi momenti dedicati alla presentazione di libri, laboratori, giochi in piazza. Anche quest’anno un ricco cartellone che nasce dalla collaborazione con tante realtà associative e culturali del territorio, con enti e scuole, a cui va il mio ringraziamento per aver contribuito alla pianificazione e alla realizzazione del calendario di appuntamenti.”

Il Festival pedagogico LEF è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il contributo di Alleanza Assicurazioni e Sez. Soci Coop Poggibonsi. Il programma del festival quest’anno si intreccia con il cartellone “Discipline(s)” calendario con il contributo Mic- Collaborano inoltre Ass. Timbre con alcuni appuntamenti della rassegna Teatro a Merenda, Grandeschermo e Luci in sala per gli appuntamenti cinema, Associazione Mixed Media, Ass. Nausika, Ass. Pratika, Associazione Aief, Ass. Amici di Poggibonsi, Viamaestra Centro Commerciale Naturale, Ass. La Scintilla, le scuole Comprensivo 1 e Comprensivo 2, IIS Roncalli di Poggibonsi, Liceo A. Volta Colle Val d’Elsa, Valdelsa.net, Tvedotv. Lo spettacolo Le donne di Malamore è inoltre realizzato anche con il sostegno dei Comuni dell’AltaValdelsa, del Centro Pari Opportunità, di Sez.Soci Coop Poggibonsi, SpiCgil Poggibonsi – San Gimignano, Cisl Pensionati Siena e Provincia, Auser Poggibonsi.

Il programma del Festival pedagogico LEF di Poggibonsi

Anteprima del Festival pedagogico LEF sabato 21 ottobre, alle ore 16.00, nella sala Minore del Teatro Politeama di Poggibonsi, lo spettacolo Aquaphonique, Rêverie musicale per balene, contrabbasso e clarinetto, spettacolo dai 6 ai 100 anni, Tommaso Montagnani – contrabbasso, narrazione, illustrazioni Jean-Baptiste Berger – clarinetti, effetti, sintetizzatori, luci Caroline Chaudré – mise en scène. Evento a bigliettazione, 12 euro intero e 8 euro ridotto (under 12 anni).

Martedì 24 ottobre, alle ore 9.30 e 11.30, nella sala Maggiore Teatro Politeama, POLIS – Gli spettatori critici, performance-laboratorio di cittadinanza attiva, diretto da Francesca Lettieri – Compagnia ADARTE, Laboratorio spettacolo per scuole secondarie di secondo grado.Evento a bigliettazione, 3 euro a studente – insegnanti accompagnatori omaggio

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 18.00, nella sala Set del Teatro Politeama, Liberté – La conoscenza rende liberi – Come la pianificazione finanziaria consapevole migliora il benessere di singoli e comunità, liberando dalle ansie per il futuro. Laboratorio a cura di Aief – Associazione Italiana Educatori Finanziari, ingresso Libero.

Giovedì 26 ottobre, ore 21.00, sala Minore Teatro Politeama, La tribù del calcio di Desmond Morris (Mondadori Electa S.p.a., 2016), adattamento teatrale di Gianfelice Facchetti, con Gianfelice Facchetti e la “Banda del fuorigioco”, evento Discipline(s) in collaborazione con Ass. La Scintilla.Evento a bigliettazione, 15 euro intero – 12 ridotto (Scintilla – under 35) – studenti scuole secondarie di secondo grado 5 euro – insegnanti accompagnatori omaggio.

Venerdì 27 ottobre, alle ore 21.00, nella Sala Set Teatro Politeama, Supersocrates, Teatro Elettrodomestico, uno spettacolo di calcio marionette e democrazia con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni. Evento Discipline(s) in collaborazione con Ass. Timbre. Evento a bigliettazione, 12 euro intero – 10 euro ridotto (under 35, Ass. Timbre) – studenti scuole secondarie di secondo grado 5 euro – insegnanti accompagnatori omaggio.

Sabato 28 ottobre, alle ore 17.00, nella Sala Set Teatro Politeama, Monstra & co, Daniele Caluri, “Il Male rappresentato molto bene”, breve excursus nella rappresentazione artistica del mostruoso. Presentazione di “Siena misteriosa e arcana. Un viaggio tra racconti antichi e moderni” (BettiEditrice) di Camilla Marruganti. Lupi mannari, fanciulle evanescenti, inquietanti gallerie sotterranee, sculture portentose, spietate fattucchiere, sogni premonitori provenienti dalle terre senesi e valdelsane e forse imparentate con storie più antiche del mondo latino e greco. Dialogherà con l’autrice Tommaso Braccini (UniSi), disegni dal vivo di Daniele Caluri. A cura di Ass. La Scintilla, Ingresso libero.

Venerdì 4 novembre, ore 18.00, sala Set Teatro Politeama, Testimonianze e i 100 anni di Don Milani, Severino Saccardi e Pier Angelo Pedani presentano “Testimonianze” dedicato ai 100 anni di Don Milani. Ingresso libero.

Mercoledì 8 novembre, ore 18.00, sala Set Teatro Politeama, Égalité – Inclusione finanziaria e uguaglianza – Il ruolo dell’accesso democratico alla consulenza di qualità per armonizzare le opportunità. Laboratorio a cura di Aief – Associazione Italiana Educatori Finanziari. Ingresso Libero.

Giovedì 9 novembre, alle ore 10.00, nella Sala Maggiore Politeama, SBUM yes we cake di La Piccionaia centro di produzione teatrale Un progetto Fratelli Dalla Via / La Piccionaia per la scuola media di e con Marta e Diego Dalla Via. Matinée per le scuole secondarie di primo grado Discipline(s) a cura di Associazione Timbre Teatro a Merenda Scuole. Evento a bigliettazione, 3 euro a studente – insegnanti accompagnatori omaggio. Colazione offerta dalla Sezione Soci COOP Poggibonsi.

Venerdì 10 novembre, alle ore 11.30, aula magna IIS Roncalli, Cosa vuol dire essere forti? incontro con la scrittrice e giornalista Jennifer Guerra, classe 1995, si occupa di tematiche femministe. Ingresso libero riservato ad alcune classi dell’istituto. Venerdì 10 novembre, alle ore 16.30, nella Sala SET del Teatro Politeama, La chimera dell’inclusione, incontro con Giacomo Stella, psicologo, psicolinguista, fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia. Modera Paola Pedani, ingresso libero.

Sabato 11 novembre, alle ore 16.00, nella Sala minore del Teatro Politeama, Papero Alfredo di Simone Guerro e Daria Paoletta, con Simone Guerro Regia Dario Paoletta, AGTP Teatro Pirata a cura di Associazione Timbre Teatro a Merenda, età consigliata dai 4 ai 10 anni. Evento a bigliettazione, 8 euro intero – 5 ridotto (under 12 anni).

Domenica 12 novembre, alle ore 15.00, Centro storico di Poggibonsi, Giochi in piazza, laboratorio per ragazzi e bambini cura di Associazione Amici di Poggibonsi con la collaborazione di Centro Commerciale Naturale Ass. Via Maestra. Ingresso libero.

Martedì 14 novembre, alle ore 8.30 al Parco Falcone- Borsellino, Trekking della legalità con Annamaria Torre e il figlio Goffredo Locatelli. L’iniziativa si conclude con un incontro nella Sala Set del Teatro Politeama. Incontro in collaborazione con Ass. Libera Contro le mafie e con IIS Roncalli.

Martedì 14 novembre, alle ore 17.30 , al Terzo piano Accabì Hospital Burresi, Il gioiello dentro me, Storie in Miniatura, laboratorio di lettura per bambini della fascia 0- 6 anni e genitori. Ingresso libero.

Mercoledì 15 novembre, alle ore 9.00, nei cortili delle scuole coinvolte, Walldelsa, La street art come strumento di riqualificazione urbana per promuovere il senso di appartenenza da parte dei giovani e la cura degli spazi pubblici. Laboratori creativi a cura di esperti, in collaborazione con Ass. Mixed Media.

Mercoledì 15 novembre, ore 21.00, Sala Maggiore del Teatro Politeama, Compagnia ADARTE presenta in anteprima nazionale La casa dei ninja, spettacolo di danza contemporanea per 8 performers. Regia, coreografia e costumi a cura di Francesca Lettieri. Evento Discipline(s) a bigliettazione, 12 euro intero – 10 euro ridotto (under 35).

Giovedì 16 novembre, alle ore 08.30, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama, proiezione del film “Mia” e incontro con il regista Ivano De Matteo. Modera Matteo Ceccherini, psicologo. Proiezione riservata agli studenti della secondaria di secondo grado IIS Roncalli. Evento a bigliettazione, 4 euro a studente – insegnanti accompagnatori omaggio.

Giovedì 16 novembre, alle ore 21.00, al cinema Garibaldi, Proiezione del film “Mia” e incontro con il regista Ivano De Matteo. Modera Mario Lorini. Evento a bigliettazione, 6 euro ridotto per tutti in collaborazione con Grandeschermo e Luci in Sala.

Venerdì 17 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama, Prendetevi la luna, Incontro con il dottor Paolo Crepet, psichiatra. Evento a bigliettazione, 5 euro, biglietti on line su www.politeama.info e alle casse del Teatro Politeama in orario cassa teatro e cinema. Evento che rientra nelle attività P.E.Z. 22/23.

Sabato 18 novembre, alle ore 10.30, al Liceo Volta di Colle di Val d’Elsa, La “Tempesta” di Camilla Ghiotto, incontro con la giovane scrittrice del romanzo dedicato al rapporto tra una figlia, Camilla, e un padre, Renzo, un tempo ‘Tempesta’, comandante di una brigata partigiana. Ingresso libero riservato agli studenti del Liceo A. Volta. In collaborazione con Liceo A. Volta.

Sabato 18 novembre, alle ore 17.00, nella Sala Set del Teatro Politeama, incontro con gli autori Silvia Vecchini e Sualzo, doppia presentazione di “I bambini si rompono facilmente” (Bompiani) e di “Dove c’è più luce” (Tunué). A dialogare con gli autori Dario Ceccherini e Valentina Serafini. A cura di Ass. La Scintilla. Ingresso libero.

Mercoledì 22 novembre, alle ore 18.00, nella Sala Set del Teatro Politeama, Fraternité – La solidarietà intergenerazionale e la mutualità nella gestione dei rischi – Il ruolo chiave della previdenza complementare e della protezione assicurativa. Laboratorio a cura di Aief – Associazione Italiana Educatori Finanziari. Ingresso Libero.

Giovedì 23 novembre, alle ore 21.00, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama, in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Le Donne di Malamore, tratto da “Malamore” di Concita De Gregorio, con Lucrezia Lante Della Rovere regia Francesco Zecca, Argot Studio – Infinito Teatro Evento Discipline(s), Fuori abbonamento della stagione #Valdelsateatri, Con il contributo dei Comuni dell’ Altavaldelsa e del Centro pari opportunità e Poggibonsi – San Gimignano, Cisl Pensionati Siena e Provincia, Auser Poggibonsi. Evento a bigliettazione, 15 euro intero, 14 euro ridotto (Soci sponsor), 12 euro ridotto (under 35, over 65), 8 euro ridotto studenti. Biglietti online su www.politeama.info e alle casse del Teatro Politeama.

Venerdì 24 novembre, ore 9.00, nelle scuole del territorio, Maratone di Lettura per la fascia 6- 9 anni. Laboratorio a cura di Associazione. Nausika, LaAV, Associazione Pratika. A cura di Sara Di Crescenzio, ideazione e supervisione Martina Evangelista, Federico Batini.

Venerdì 24 novembre, ore 17.00, nella Sala Set del Teatro Politeama, Sacchi di Sabbia – Mementi comici, conferenza spettacolo sulla comicità organizzato con il Liceo Volta con Giulia Gallo e Giovanni Guerrieri, Evento Discipline(s) in collaborazione con Ass. Timbre. Evento a bigliettazione, 12 euro intero, 10 ridotto (uder 35) – studenti scuole secondarie di secondo grado 5 euro – insegnanti accompagnatori omaggio.

Venerdì 24 novembre, alle ore 18.00, terzo piano Accabì, Tra storie e passioni, orientamento e lettura a scuola, Federico Batini presenta in anteprima il volume sull’Orientamento in uscita per le edizioni de Il Mulino. E Alici Bigli presenta “Leggere piano, forte, fortissimo, come allenare alla lettura ragazze e ragazzi”, edizioni Mondadori Evento realizzato in collaborazione con Associazione Pratika, Le Storie Siamo noi e Dipartimento FISSUF (Unipg). Evento che rientra nelle attività P.E.Z. 22/23.Ingresso libero.

Venerdì 24 novembre, alle ore 18.30, nella Sala Set del Teatro Politeama, Sacchi di Sabbia – Pluto, da Aristofane, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano. Evento Discipline(s) in collaborazione con Ass. Timbre e Liceo A. Volta Evento a bigliettazione, 12 euro intero, 10 ridotto (under 35) – studenti scuole secondarie di secondo grado 5 euro – insegnanti accompagnatori omaggio.

Sabato 25 novembre, alle ore 17.00, terzo piano Accabì,“Didattica della letteratura e valutazione che educa”: le sfide della Scuola, Simone Giusti presenta il libro “Didattica della letteratura italiana” Carocci Editore, Cristiano Corsini presenta il libro “La valutazione che educa” Franco Angeli Editore. Coordina e presenta Federico Batini (Università di Perugia, Pratika) Evento in collaborazione con Associazione Pratika e Dipartimento FISSUF (Unipg). Ingresso libero.

Oltre al calendario autunnale, già previsto un sequel del festival sabato 24 febbraio 2024, alle ore 9.30, nella Sala Minore del Teatro Politeama dove i ragazzi delle scuole del territorio incontreranno lo scrittore Giacomo Mazzariol.

I biglietti per la conferenza del professor Crepet sono già in vendita su www.politeama.info e alla Casse del teatro Politeama. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita su www.politeama.info e alle casse del Teatro Politeama – Piazza Rosselli 6 Poggibonsi (Si).

Per informazioni sul Festival pedagogico LEF: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it, Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it.

Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info – www.politeama.info, pagina face book “Festival pedagogico LEF”.