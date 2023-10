Bilancio partecipativo, presentati i progetti al Comune di Sovicille

Il bilancio partecipativo è uno dei punti di forza del programma di mandato del Comune di Sovicille e in particolare del piano delle azioni finalizzate ad incentivare e rendere sempre più consapevole e costruttiva la partecipazione dei cittadini, nelle scelte che riguardano la comunità, come la riqualificazione degli spazi pubblici del territorio o la proposta di progetti sul miglioramento del contesto di vita.

Per Sovicille si tratta della seconda edizione: già la prima esperienza aveva ottenuto una risposta entusiastica da parte di cittadini e associazioni, pronti a mettersi in gioco con la presentazione di diverse idee e proposte progettuali. Anche stavolta, alla ripresa dopo lo stop legato al periodo pandemico, la comunità ha partecipato con lo stesso slancio, creatività ed entusiasmo.

Complessivamente sono trentotto le schede pervenute nelle scorse settimane, tutte oggi visionabili sul sito del Comune di Sovicille nella sezione “Comunità e Partecipazione”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto sia in termini di coinvolgimento della popolazione che per la qualità delle proposte avanzate – afferma il sindaco del Comune di Sovicille Giuseppe Gugliotti sulla presentazione dei progetti del bilancio partecipativo -. Quando si offre l’opportunità di prendere parte attivamente alle decisioni che riguardano il proprio contesto di vita, le persone rispondono con passione, impegno e senso civico e crediamo che sia questo l’approccio vincente per un territorio, non solo perché è il modo migliore per arricchire di utili contributi la programmazione comunale, rendendo peraltro tutti più consapevoli della complessità dell’amministrare, ma soprattutto perché è quello che costruisce comunità, chiamando ciascuno alla responsabilità di immaginare soluzioni per il bene comune”.