A Poggibonsi 36 parcheggi rosa per donne in dolce attesa e neogenitori

A Poggibonsi sono trentasei gli stalli dei parcheggi rosa dislocati su tutto il territorio. Si tratta di parcheggi che il Comune ha riservato alle donne in dolce attesa e ai neogenitori, in base alle nuove disposizioni di legge. Il Codice della Strada infatti ha introdotto la possibilità di allestire con l’apposita segnaletica spazi di sosta da riservare ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di un contrassegno speciale che è il “permesso rosa” e che viene rilasciato dal Comune di residenza.

E’ una agevolazione che va incontro a particolari necessità di parcheggio soprattutto in prossimità di zone dove sono presenti servizi. Poggibonsi aveva già introdotto anni fa gli stalli rosa il cui utilizzo era legato alla buona educazione. Adesso non è più così in quanto i parcheggi rosa sono riconosciuti e normati dal Codice della Strada e questo significa che per utilizzarli serve un permesso e che l’uso improprio è sanzionabile.

I trentasei parcheggi rosa sono distribuiti su Poggibonsi, Staggia e Bellavista e sono collocati in aree strategiche per questo tipo di agevolazione. Si trovano in via Sardelli, in via Trento, in via della Costituzione, in via del Commercio, in viale Garibaldi, in via Montesanto, in via Redipuglia, in via Prato, via Manzoni, via Romana, a Salceto, in via Borgaccio, in via Volta, in Largo Usilia, in Largo Gramsci, al multipiano di piazza Mazzini, in via Romania, al Bernino. Tutti gli stalli sono già stati realizzati nell’ambito di uno specifico bando ministeriale.

La Polizia Municipale ha approvato il disciplinare e tutto quanto è necessario per il rilascio dei permessi ai residenti. Come da Codice della Strada, i posti riservati sono delimitati da segnaletica orizzontale gialla e simbolo rosa all’interno con segnaletica verticale di divieto di sosta per i veicoli non autorizzati.

Cosa serve per poter utilizzare i parcheggi rosa di Poggibonsi

Possono richiedere il contrassegno le donne in stato di gravidanza o persone con bambini fino a due anni di età. Per poter posteggiare negli spazi predisposti le persone in possesso dei requisiti per i parcheggi devono richiedere il ‘permesso rosa’ mediante il modulo che è disponibile e scaricabile dal sito del Comune di Poggibonsi.

La domanda, in bollo, può essere presentata presso l’Urp o inviata per e-mail (protocollo@comune.poggibonsi.si.it) o PEC (comune.poggibonsi@postacert.toscana.it) allegando i documenti indicati.

E’ possibile comunicare fino ad un massimo di tre targhe e viene rilasciato un solo permesso per nucleo familiare. Il permesso viene ritirato presso il Comando e resta valido fino al compimento dei due anni del bambino o della bambina, dopodiché deve essere restituito. L’uso abusivo o improprio degli stalli rosa è sanzionato ai sensi del Codice della Strada.