Esteso il servizio navetta per il personale dell’Aou Senese

Si amplia e viene potenziato il servizio navetta riservato al personale dell’Aou Senese. Dal 16 febbraio verrà esteso anche ai medici in formazione e a tutti gli studenti e le studentesse di Area medica dell’Università di Siena che hanno la necessità di raggiungere l’ospedale per motivi di studio. Il servizio rientra nel piano sul benessere organizzativo varato dalla direzione aziendale, condiviso insieme ai professionisti dell’ospedale, e rappresenta soprattutto un ulteriore supporto per chi lavora e studia alle Scotte.

«Ringrazio la direzione del policlinico – dichiara il vicesindaco del Comune di Siena Michele Capitani – per aver recepito la nostra richiesta. L’utilizzo delle navette allargato anche alla popolazione studentesca, infatti, può portare a un alleggerimento della richiesta di posteggi, oltre a una minor pressione sul traffico della zona e quindi a miglioramenti nella viabilità anche per i residenti, che ci hanno segnalato in questo senso alcune difficoltà e alcuni disagi. Allo stesso tempo in alcune zone limitrofe all’ospedale si verificano situazioni di sosta selvaggia che, anche con questo provvedimento, puntiamo a risolvere».

«Insieme all’Università di Siena e al Comune di Siena – aggiunge Antonio Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese – stiamo cercando delle soluzioni per agevolare le diverse categorie di utenti che quotidianamente raggiungono l’ospedale, per motivi di studio e lavoro e, al contempo, decongestionare l’area dal traffico. Inoltre, il servizio può essere un utile strumento per migliorare il problema dei parcheggi dell’area ospedaliera. Periodicamente adattiamo gli orari alle esigenze delle diverse categorie di utenti, in modo da rendere il servizio funzionale e personalizzato per quanto possibile».

«Esprimo soddisfazione – aggiunge Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena sul servizio navetta – per questa opportunità che viene offerta agli studenti dell’area medica ed agli Specializzandi consentendo in questo modo di decongestionare dal traffico l’area immediatamente circostante l’Aou Senese ed il polo didattico delle Scotte».

Il servizio navetta dell’Aou Senese è gratuito, previste corse nei soli giorni feriali (esclusi quindi il sabato, la domenica, le festività ed eventuali ponti). L’orario della navetta è articolato su 3 fasce: 06:30-9:00, 13:30-15:00 e 17:30-20:30. Sono previste 21 corse giornaliere, una ogni 20 minuti.

Il percorso parte dal parcheggio scambiatore della SS222 (fermata autobus di linea nei pressi del Dream Cafè e Hotel Anna), passa poi dal parcheggio della Mens Sana (in prossimità dell’intersezione tra la strada del Tiro a Segno e strada di Vico Alto), via Lombardi (fermate autobus di linea dietro la stazione ferroviaria), viale Bracci (ingresso principale dell’ospedale) e area interna all’ospedale con due fermate: la prima nei pressi del lotto DEA (strada che porta al centro direzionale) e l’altra nei pressi del lotto didattico, prima dell’uscita. La navetta esce da strada delle Scotte (lato obitorio) e fa ritorno alla prima fermata (parcheggio scambiatore SS222). Nel percorso di ritorno, dopo la fermata di via Lombardi, procede direttamente verso il capolinea passando da viale Giovanni Paolo II (strada Fiume). La fermata nel parcheggio della Mens Sana viene effettuata solo nel percorso di andata.