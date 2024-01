Poggibonsi celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale

Poggibonsi celebra San Sebastiano, santo patrono della Polizia Municipale che ricorre il 20 gennaio. “Per il secondo anno consecutivo celebriamo il patrono della Polizia Municipale, corpo che ha una funzione strategica e fondamentale per la comunità – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli –. Una occasione per ringraziare le donne e gli uomini del comando cittadino per il complesso di attività che quotidianamente portano avanti con competenza e professionalità. Attività diverse, che spaziano in tanti settori di intervento e su cui l’impegno profuso è fondamentale. Grazie a tutti e tutte loro”.

Per celebrare San Sabastiano domani, 20 gennaio, alle 11 si svolgerà la santa messa nella basilica di San Lucchese. Saranno presenti gli agenti della Polizia Municipale del comando di Poggibonsi in servizio e anche altri da tempo in pensione.

Sarà presente il sindaco David Bussagli, la giunta comunale, i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, delle associazioni di Protezione civile con Anpana, Vab, Misericordia, Pubblica Assistenza, Rioni di Poggibonsi, Avis, Fratres.

In occasione delle celebrazioni, domani mattina, il front office della Polizia Municipale sarà aperto con orario modificato, dalle 8,30 alle 9,30.