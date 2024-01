ITS Energia e Ambiente, Niccolò Borracchini nominato vicepresidente

L’Assemblea ed il Consiglio della Fondazione ITS Energia e Ambiente, riunitisi nella giornata di ieri, lunedì 15 gennaio, hanno nominato Niccolò Borracchini, corporate general manager di Pramac, nuovo membro della giunta esecutiva e vicepresidente della fondazione.

Pramac, già socio fondatore dell’istituto a partire dal 2021, consolida così la propria partecipazione anche nell’organo decisionale della Fondazione ITS Energia e Ambiente, divenuta negli ultimi anni punto di riferimento regionale per l’alta formazione dei giovani in ambito energetico ed ambientale.

Fin dall’inizio della collaborazione con l’istituto tecnologico post diploma, la multinazionale senese, leader a livello mondiale per la produzione di generatori e macchinari per la movimentazione di materiali, ha contribuito in modo significativo all’ampliamento delle opportunità formative e professionali per gli studenti diplomati dall’ITS Energia e Ambiente.

Una partnership, quella con le imprese, che vede nel prossimo biennio la Fondazione ITS Energia e Ambiente, proiettata verso importanti traguardi di crescita, anche grazie alle risorse del PNRR. Uno sviluppo in termini sia strutturali, con il potenziamento delle sedi e dei laboratori, che di ampliamento dell’offerta formativa, con l’obiettivo di attrarre un più ampio numero di giovani specializzati in risposta alla crescente domanda di professionalità qualificate da parte delle imprese.

“Siamo certi che l’ingresso in giunta e la vicepresidenza di Niccolò Borracchini, in qualità di rappresentante di un’azienda leader del comparto energetico come PRAMAC, saprà fornire un apporto strategico all’operato e allo sviluppo della fondazione, rafforzando la sinergia con il sistema delle imprese”, dichiara Francesco Macri, presidente di Estra e della Fondazione ITS Energia e Ambiente.

“È un onore essere scelto come vicepresidente della Fondazione ITS Energia e Ambiente – afferma Niccolò Borraccchini -. Guardo con entusiasmo alla collaborazione con il presidente Macri e tutto il team per continuare l’importante percorso di questa eccellenza del nostro territorio nel formare giovani talenti e connetterli con le aziende “

Con questo nuovo assetto la Fondazione ITS Energia e Ambiente intende dunque consolidare e stabilizzare i risultati raggiunti negli ultimi anni e al contempo porre le basi per ulteriori traguardi di sviluppo qualitativo e quantitativo, per affrontare al meglio le sfide imposte dal mutato scenario nazionale e regionale.