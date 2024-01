Inquilini morosi incolpevoli, il Comune di Siena pubblica l’avviso

Il Comune di Siena ha approvato l’avviso pubblico per i contributi straordinari destinati agli inquilini morosi incolpevoli, valevole dal primo gennaio e fino a esaurimento dei fondi nazionali destinati a tale intervento. Sono dunque aperti i termini per presentare domanda di contributo, tutte le informazioni e l’avviso completo sono sul portale del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/index.php/node/2050).

Per accedere ai contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli derogati dal Comune di Siena, nei limiti delle disponibilità finanziarie, i richiedenti dovranno essere in possesso di un regolare contratto di locazione non transitorio e redatto ai sensi della normativa vigente e di un’intimazione per sfratto per morosità o della relativa convalida da parte del Giudice. La morosità deve derivare da una delle casistiche previste dal bando (a titolo informativo ma non esaustivo: perdita del lavoro, malattia di un componente del nucleo familiare che comporti spese mediche, cassa integrazione, chiusura attività, decesso di un familiare ecc.) e il contributo sarà erogato al locatore che rinuncerà all’esecuzione dello sfratto, o accetterà una dilazione dell’esecuzione o si dichiarerà disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato con il richiedente.

Il richiedente deve essere in possesso di un reddito Ise riferito ad una dichiarazione Ise/Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore a 35 mila euro e valore Isee non superiore a 26 mila euro inoltre non deve essere titolare, assieme ai componenti del suo nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile a destinazione abitativa, fruibile ed adeguato al nucleo familiare ubicato sul territorio provinciale.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti ed agli importi delle varie tipologie di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli possono essere reperiti sulla pagina internet del Comune di Siena all’indirizzo https://www.comune.siena.it/index.php/node/2050. Nella stessa pagina è possibile consultare il bando di concorso e scaricare il modello di domanda da riempire, di cui una sezione deve essere compilata a cura del locatore destinatario del contributo economico.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda. La domanda di contributo dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata sull’apposito modulo e distribuito negli uffici dell’Urp e del Servizio politiche abitative o scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.siena.it/index.php/node/2050. Le domande, debitamente compilate in ogni parte, corredate dalla documentazione e sottoscritte dal richiedente, devono essere presentate a mano presso l’ufficio posta in arrivo del Comune di Siena, in piazza del Campo 1 o spedite per raccomandata Ar all’indirizzo Comune di Siena, Piazza del Campo n. 1, 53100 Siena. La domanda potrà essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it.

Il Comune di Siena procederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti prescritti e stabilendo l’importo da erogare sulla base della morosità risultante dallo sfratto, del canone di locazione mensile, in caso di differimento, o dell’importo relativo al canone o alla cauzione in caso di nuovo contratto di affitto.