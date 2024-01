Monteroni: iscrizioni dal 18 gennaio per la scuola dell’infanzia “Arcobaleno”

Iscrizioni aperte da giovedì 18 gennaio a sabato 10 febbraio per l’anno scolastico 2024-2025 presso la scuola dell’infanzia comunale paritaria “Arcobaleno” di Ponte a Tressa, nel comune di Monteroni d’Arbia.

Le domande possono essere presentate dai genitori di bambini residenti nelle frazioni di Ponte a Tressa e More di Cuna che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025.

Modalità di presentazione. Le domande di iscrizione per i nuovi iscritti e le conferme per i bambini che stanno frequentando la scuola dell’infanzia comunale paritaria “Arcobaleno” devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la sezione Servizi on line presente sul sito del Comune di Monteroni d’Arbia, www.comune.monteronidarbia.si.it.

L’accesso ai servizi on line è consentito solo tramite SPID o CIE. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica istruzione del Comune al numero 0577-251204 oppure agli indirizzi mail coscil@comune.monteronidarbia.si.it e bettontee@comune.monteronidarbia.si.it.

L’ufficio riceve soltanto su appuntamento, da prendere nella sezione Servizi on line – Prenotazione appuntamento.