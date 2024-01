Francesco di Bartolomeo Alfei: armista o agente segreto per la Repubblica di Siena?

Giovedì 18 gennaio alle ore 17, presso Palazzo Chigi alla Postierla a Siena, tornano le conferenze del ciclo “Relazioni d’arte” con la storica dell’arte Anabel Thomas che parlerà di Francesco di Bartolomeo Alfei, artista senese del Quattrocento per il quale ci sono diversi riferimenti archivistici, ma poche opere note.

Siamo in presenza di un artista che ha lasciato un’impronta quasi invisibile del suo lavoro di dipintore, al confronto dei suoi più noti contemporanei. Un fatto solo è chiaro: sappiamo dai fondi archivistici che Francesco di Bartolomeo Alfei dipingeva le arme di Siena sui muri e sui castelli dei comuni sottoposti al suo governo.

Nell’intervento si esplorerà in dettaglio come Francesco di Bartolomeo Alfei si sia impegnato in diversi tipi di attività. Da un lato, è stato impiegato per svolgere lavori di decorazione relativamente discreti e itineranti sulle pareti e negli spazi pubblici dei territori soggiogati della Repubblica, nonché come rilevatore, mappando i confini territoriali.

Dall’altro, ha assunto impieghi a termine fisso come funzionario governativo. In entrambi i casi, vi sono prove che dimostrano che l’artista era obbligato a inviare rapporti formali al governo centrale a Siena, dettagliando la situazione locale e nei distretti circostanti.

Per informazioni e prenotazioni sulla conferenza del ciclo “Relazioni d’arte” con la storica dell’arte Anabel Thomas presso Palazzo Chigi alla Postierla a Siena scrivere a pin-si.comunicazione@cultura.gov.it.