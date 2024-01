Scuola “Leonardo da Vinci” di Poggibonsi, lavori di adeguamento terminati e attività ripresa

Sono pressoché terminati i lavori di adeguamento del terzo lotto della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Poggibonsi. “Un lavoro importante che ci ha restituito una scuola adeguata, più sicura e anche più efficiente sotto il profilo energetico – dice il sindaco David Bussagli -. Negli spazi del piano terra restano alcune operazioni in corso e che saranno completate nelle prossime settimane ma da oggi studenti e insegnanti sono tornati a fare lezione nelle ‘loro’ aule e l’attività è ripresa negli spazi rinnovati”.

I lavori alla scuola “Leonardo da Vinci” di Poggibonsi hanno riguardato il blocco 3 dell’edificio con adeguamento sismico e rinforzo strutturale, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico. Un investimento di circa 850 mila euro di cui oltre 670 mila cofinanziati con contributi ministeriali confluiti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Un intervento in continuità con quello che ha riguardato il blocco più datato dell’edificio e che si è concluso nel 2021.

“E’ il secondo lotto su cui interveniamo. Complessivamente un investimento di oltre 2 milioni per adeguare la scuola e renderla più rispondente alle esigenze della comunità – dice il primo cittadino –. Un percorso di interventi sull’edilizia scolastica che prosegue e che per noi è da sempre una priorità. In questo momento sono quattro le scuole interessate da lavori di adeguamento con oltre 6 milioni di euro investiti a cui si aggiungono i lavori in corso all’IIS “Roncalli”. Altri sono i lavori conclusi, per circa 5,5 milioni di euro, per migliorare gli spazi di crescita della nostra città”.

I lavori realizzati e in corso. Insieme ai lavori alla scuola “Leonardo da Vinci”, adesso completati, a Poggibonsi sono interessati da interventi di adeguamento l’asilo nido “Rodari” dove è in corso anche l’ampliamento (per circa 1,1 milione di euro finanziati con il Pnrr e con risorse della Regione Toscana su fondi statali), il secondo lotto delle scuole d’infanzia del Borgaccio e la scuola primaria “Pieraccini” (entrambi finanziati nell’ambito del “Cantiere toscana”, promosso dalla Regione Toscana attraverso contributi del Cipess – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – con rispettivi 1.3 euro e 3,5 milioni di euro). Sono già stati completati lavori per circa 5,5 milioni di euro con l’adeguamento del primo lotto delle “Leonardo da Vinci” e del “Borgaccio”, delle “Vittorio Veneto” e della scuola di Staggia che è stata riaperta.

“Un complesso di lavori e di risorse della nostra comunità destinate alle scuole perché è giusto così – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli – Un impegno avviato negli anni passati e su cui l’opportunità unica rappresentata dal Pnrr ci ha consentito di accelerare. Ringraziamo tutte le scuole per la collaborazione sempre necessaria per concretizzare questi interventi e questa grande opera di ammodernamento degli edifici scolastici su cui andiamo avanti con convinzione perché per noi viene prima di tutto”.