Massimo Castagnini aderisce a Siena Ideale

Inizia con il 2024 un’intensa attività di Siena Ideale, che sarà presente a febbraio a Dublino in un convegno europeo dove si parlerà di Green Economy, “ma al di là di quello che sarà il calendario dell’associazione – spiega Siena Ideale – è da sottolineare un’adesione importante, che è quella di Massimo Castagnini.

Massimo Castagnini – prosegue Siena Ideale – non ha bisogno di presentazioni, è una persona con uno storico legame con Siena, che si è fatta apprezzare per le sue numerose esperienze professionali, per la profonda conoscenza della città e per l’impegno che ha sempre profuso nei diversi ruoli che ha ricoperto sempre nell’interesse della città. L’associazione Siena Ideale, manifesta grande soddisfazione per questa nuova presenza che insieme ad altre contribuiranno a rendere sempre più interessante e attrattivo il programma dell’associazione.

L’associazione sta organizzando alcune manifestazioni culturali e sociali, che saranno presentate alla prossima assemblea, per essere condivise con tutti i soci e certamente l’apporto di Massimo Castagnini rappresenterà un contributo essenziale”.