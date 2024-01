Musicanti e bande della Valdichiana in concerto a Torrita di Siena

Musicanti e bande della Valdichiana si riuniscono a Torrita di Siena per suonare insieme nel concerto che si tiene domenica 7 gennaio 2024, alle ore 17. “Valdichiana in banda” avrà luogo presso il palasport in piazza Giovanni Falcone, ambiente recentemente adeguato a svolgere la funzione di auditorium.

L’evento si preannuncia un appuntamento accattivante non solo per l’energia che tradizionalmente caratterizza la musica per banda, ma anche per lo spirito di partecipazione che anima il progetto. Ad aderire con una propria rappresentanza sono infatti ben dieci formazioni del territorio: Banda comunale “Arturo Toscanini” di Piazze (Cetona), Banda musicale “Bonaventura Somma” di Chianciano Terme, Filarmonica Città di Chiusi, Banda Poliziana di Montepulciano, Banda di Monticchiello (Pienza), Associazione filarmonica “Giampaolo Bisacchi” di San Casciano dei Bagni, Società filarmonica Celle sul Rigo (San Casciano dei Bagni), Società filarmonica Sarteano, Società filarmonica “Ciro Pinsuti” di Sinalunga, Società filarmonica Guido Monaco “La Samba” di Torrita di Siena.

L’organico composto da 65 elementi sarà diretto da Gianmarco Bianchi nell’esecuzione di un programma che vibra delle coinvolgenti atmosfere latino-americane. Tra i titoli più celebri si trovano gli arrangiamenti di “Mambo n. 5” di Perez Prado e “Tequila” di The Champs, “Mas que nada” di Jorge Ben, un medley di successi dal repertorio di Carlos Santana e, di Chico Buarque, “O que será (A flor da terra)” e “A banda”, conosciuto soprattutto nella versione italiana che Mina ne fece nel 1967.

Nel corso dell’evento, a ingresso libero, saranno raccolte donazioni interamente destinate a Fondazione Casa Marta, a favore dell’omonima struttura residenziale di cure pediatriche.

«“Valdichiana in banda” sarà una grande festa in musica, con protagoniste le realtà bandistiche che tanto valore apportano alle nostre comunità, in termini di cultura musicale e aggregazione. Il concerto costituirà inoltre un’occasione speciale per celebrare l’accesso dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese alla fase finale per l’assegnazione del titolo di Capitale italiana della cultura 2026» annuncia Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena e delegato al progetto di candidatura.

«Riunendo dieci bande della Valdichiana Senese per fare musica insieme, questo evento esprime un esempio della ricchezza culturale e dell’importante tessuto associativo che qualificano il territorio» commenta Agnese Carletti, presidente dell’Unione Comuni Valdichiana Senese.

L’iniziativa coinvolge tutti i dieci Comuni della Valdichiana Senese, ha il patrocinio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e si realizza su proposta della sezione Valdichiana Senese dei soci Unicoop Firenze, con la partecipazione di Lions Club Valdichiana I Chiari.