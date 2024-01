“Una festa continua”, gli ultimi appuntamenti del calendario natalizio di Siena

Proseguono gli eventi contenuti nel cartellone “Una festa continua” del Comune di Siena per il calendario delle festività natalizie.

Domani, giovedì 4 gennaio, presso il Museo per bambini all’interno del Santa Maria della Scala, alle ore 16,30 è in programma “In leggerezza – Fausto Melotti” (costo 5 euro più biglietto di ingresso, consigliata prenotazione, massimo 25 persone, telefono 0577 534531, mail educazione@santamariadellascala.com).

Il giorno successivo, venerdì 5 gennaio, alle ore 15 è previsto il “Trekking sull’acqua. Fonte di Follonica e il sistema delle acque nel sud della città” (gratuito su prenotazione, telefono 0577 43273, mail info@guidesiena.it). Alle ore 21 in programma al Teatro dei Rinnovati, “Il lago dei cigni”, spettacolo che rientra in “Metaversi”, la stagione teatrale di Teatri di Siena (a pagamento; telefono 0577 292265, mail biglietteria.rinnovati@comune.siena.it).

Sabato 6 gennaio, il calendario della festività natalizie di Siena prosegue alle ore 10,30 davanti a Palazzo Pubblico in piazza del Campo, è in programma la “Befana del vigile urbano”, una tradizione di metà degli anni ’60 che il Siena Club Auto e Moto d’Epoca ha voluto proporre nuovamente con la consegna di alcuni omaggi al Corpo della Polizia Municipale di Siena e di una donazione in favore dell’associazione Le Bollicine. Sarà effettuata anche una diretta streaming nazionale che Asi trasmetterà su canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano. Alle ore 11 è in programma la visita guidata “I Presepi a Siena” (gratuita, su prenotazione, telefono 0577 43273, mail info@guidesiena.it), mentre alle ore 16 il concerto “Concerto Liricorando” in piazza Duomo, presso la chiesa Santissima Annunziata. Nuovamente in Piazza del Campo, alle ore 17, tornerà la tradizionale “Befana dei pompieri”. Alle ore 21 in programma al Teatro dei Rinnovati, “Il lago dei cigni”, spettacolo che rientra in “Metaversi”, la stagione teatrale di Teatri di Siena (a pagamento; telefono 0577 292265, mail biglietteria.rinnovati@comune.siena.it).

Domenica 7 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 torna il “Gioco dello Scarabeo” alle Logge del Papa (gratuito), l’associazione Topi Dalmata svolgerà un servizio di animazione per attrarre/accompagnare chi vuole giocare (per informazioni e prenotazioni topi.dalmata@gmail.com). Alle ore 17 in programma al Teatro dei Rinnovati, “Il lago dei cigni”, spettacolo che rientra in “Metaversi”, la stagione teatrale di Teatri di Siena (a pagamento; telefono 0577 292265, mail biglietteria.rinnovati@comune.siena.it).

Proseguono poi a Siena le esposizioni in programma per il calendario delle festività natalizie: presso la cappella di Palazzo Pubblico la scultura raffigurante l’arcangelo Raffaele del maestro Alberto Inglesi; presso le Logge del Papa la scultura raffigurante una stella del maestro Massimo Lippi.

Fino al 19 gennaio prosegue la mostra “Dittici occasionali. Ossia la causalità dell’arte”, presso la Biblioteca Giuliano Briganti all’interno Santa Maria della Scala (orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 -14; martedì e giovedì ore 10 -14 e ore 15 – 17; informazioni: segreteria@santamariadellascala.com). Fino al 25 febbraio è allestita la mostra “Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza”, presso i Magazzini della Corticella all’interno del Santa Maria della Scala. Prosegue presso la Galleria Olmastroni, fino al 7 gennaio, la mostra Daniela Martelli (ingresso gratuito con orario 10-18 il venerdì, sabato, domenica; ore 14.30 – 18.30 tutti gli altri giorni). Fino al 2 febbraio, presso la chiesa della Santissima Annunziata del Santa Maria della Scala, è visitabile il “Presepe monumentale della Basilicata” realizzato dall’artista lucano Franco Artese. L’esposizione è aperta ad ingresso libero dalle ore 10.30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18. Un’iniziativa nata in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

“Una festa continua” è il calendario degli eventi delle festività natalizie a Siena, a cura del Comune di Siena. Info su www.comune.siena.it e www.sienacomunica.it. Main sponsor del calendario è Estra Spa.