Siena, uomo trovato senza vita in appartamento dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti poco prima delle 11.30 di oggi, martedì 2 gennaio, con APS (Auto Pompa Serbatoio) e AS (Auto Scala) in via Michelangelo a Siena per il soccorso ad una persona in un appartamento posto al 3° piano di una palazzina.

Dopo essere entrati dalla finestra mediante l’utilizzo dell’autoscala, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo esanime del proprietario di 70 anni.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118, che ha constatato il decesso dell’uomo. Sono intervenute anche la Polizia Municipale e la Polizia di Stato.