Comune di Montepulciano, approvato il Bilancio di previsione 2024

Nella seduta di mercoledì 27 dicembre 2023, il Consiglio comunale di Montepulciano ha approvato a maggioranza (voto favorevole, Centrosinistra per Montepulciano; voto contrario, Centrodestra per Montepulciano e Movimento 5 Stelle) il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 del Comune di Montepulciano e tutti gli atti collegati, previsti per legge, a questo fondamentale strumento di gestione dell’ente.

“Attenzione alle fasce di popolazione più deboli, sostegno allo sviluppo economico e manutenzione e tutela del territorio sono le tre direzioni principali attorno alle quali si concentrerà l’operato dell’ente nel 2024 – ha affermato il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, esponendo la manovra di bilancio dell’ente – il tutto tenendo sempre centrali gli obiettivi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione dell’azione amministrativa, anche grazie alle risorse attratte dai fondi PNRR”.

Le previsioni del Bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026 del Comune di Montepulciano, come verificato dagli organi contabili preposti, si presentano come coerenti, congrue e attendibili dal punto di vista tecnico. Il Bilancio di previsione ha inoltre ottenuto, nella fase di concertazione, il consenso delle parti sociali ed economiche sedute al tavolo di concertazione con l’Amministrazione comunale.

Le politiche sociali continuano ad essere uno dei capisaldi del bilancio dell’ente, anche per il 2024. L’amministrazione comunale si impegna a mantenere, anche per il prossimo anno, il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mentre ha continuato ad aumentare le risorse destinate alle Politiche Sociali, arrivando a oltre 2 milioni di euro. Vengono confermatele quote di compartecipazione per i servizi a domanda individuale e le fasce e tariffe dei servizi scolastici. Restano invariate le quote mensili e le fasce anche per gli asili nido e per i servizi di assistenza domiciliare e di consegna dei pasti a domicilio, previsti per anziani e indigenti. Tra le azioni sottolineate nel corso della seduta il fatto che, durante il presente mandato, le predette quote e fasce sono state rimodulate al ribasso, nonostante gli aumenti dei costi dei servizi, delle utenze e del carburante; inoltre, a partire dal 1° settembre 2023, è stata ampliata l’offerta del servizio di Asilo Nido, passando da 35 a 59 posti comunali avendo ripreso la titolarità del servizio mediante un affidamento in appalto, anziché in concessione.

Nessun aumento di imposte e tributi locali. Come esposto dall’assessore al Bilancio del Comune di Montepulciano Beniamino Barbi, vengono confermate le aliquote, le esenzioni e/o detrazioni dell’addizionale Irpef, di IMU, TARI e dell’Imposta di soggiorno anche per l’anno 2024. L’imposta di soggiorno incassata nel 2023, alla data di approvazione del bilancio, è di 338.419,00 euro a fronte di 295.224,93 euro del 2022. L’imposta di soggiorno, ampiamente integrata con fondi di bilancio, è stata utilizzata per la realizzazione delle iniziative e degli eventi a sostegno del brand Montepulciano, della destinazione turistica e della ricca offerta culturale poliziana.

Pari attenzione verrà confermata anche per il 2024 per quanto concerne la promozione turistica ed il sostegno agli eventi culturali del territorio. Nel corso del 2023 è stato dedicato oltre 1,1 milioni di euro per la realizzazione di eventi culturali e per la valorizzazione del brand Montepulciano. Cifra che si intende confermare anche nei prossimi anni per continuare a garantire sviluppo, buona occupazione e benessere nella comunità poliziana. Particolare attenzione è stata posta al percorso avviato per arrivare alla certificazione di Destinazione turistica sostenibile che, come ha detto il sindaco Angiolini “comporterà un piano di azione ben definito per aumentare la sostenibilità sociale, economica e ambientale del turismo, partendo da quanto di buono fatto in questi anni”.

Grande attenzione alla viabilità e alla sicurezza del territorio per quanto concerne il Programma triennale delle opere pubbliche che prevede investimenti complessivi, nel triennio 2024-2026, per 29 milioni di euro. Tra gli interventi attesi nel 2024 si segnalano i lavori di ripristino delle mura castellane lungo via di Collazzi; l’intervento a Sant’Albino, nell’area dell’ex-campino, per la realizzazione di uno spazio ricreativo e gli interventi sul fosso Rovisci, a Montepulciano Stazione per la regimazione delle acque meteoriche superficiali e la mitigazione del rischio idraulico dell’area. La manutenzione delle strade comunali prevede uno stanziamento di 300 mila euro per ogni annualità.

Nell’esposizione del programma triennale svolta dal vicesindaco e assessore con delega alle opere pubbliche, Alice Raspanti, si è sottolineato come questi interventi interessino l’intero territorio comunale, sia il capoluogo che le frazioni. Tra le diverse opere previste, particolare attenzione e priorità è stata data alla realizzazione della viabilità alternativa di Acquaviva, da via dei Fratelli Braschi a via della Stradella, rispetto alla quale è stato comunicato di aver affidato da poco l’incarico alla professionista che dovrà presentare la relazione geologica e gli studi necessari e propedeutici per il proseguimento nella progettazione dell’opera.

PNRR: sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Il Comune di Montepulciano si è aggiudicato, sin qui – rispetto ai finanziamenti PNRR nei settori opere pubbliche, riqualificazione energetica – oltre 1,6 milioni di euro che riguardano i seguenti interventi, alcuni già realizzati, altri pronti a partire nei prossimi mesi: fosso Rovisci (700 mila euro); riqualificazione energetica del Teatro Poliziano (250 mila euro); riqualificazione energetica del Teatro Concordi ad Acquaviva (228 mila euro); efficientamento energetico del Centro Civico di S. Albino (90 mila euro); efficientamento energetico del Museo Civico (180 mila euro); efficientamento energetico ex palazzo di giustizia in via di Voltaia nel Corso (90 mila euro); realizzazione di impianto fotovoltaico piscina comunale a Montepulciano Stazione (90 mila euro). A queste risorse si sommano ulteriori 423.979,00 euro che riguardano progetti di innovazione e digitalizzazione della macchina comunale (APP IO, migrazione servizi in Cloud, nuovo sito del Comune in corso di realizzazione, ecc.), tra i quali merita ricordare i circa 62 mila euro destinati all’acquisto di attrezzature e arredi per la riqualificazione e il potenziamento della farmacia comunale di Valiano e i 30 mila euro per l’attivazione del Punto digitale facile presso lo SPIC e, dal 1° gennaio, di ulteriori 8 sportelli mobili, compresi uno in ogni frazione, per accompagnare i cittadini all’utilizzo delle nuove tecnologie.

In conclusione, il sindaco del Comune di Montepulciano Michele Angiolini si è dichiarato “molto soddisfatto dell’impostazione complessiva di un Bilancio che tiene assieme solidarietà, sviluppo e cura del territorio” ed ha ringraziato l’assessore al Bilancio Beniamino Barbi, la giunta e gli uffici comunali per il lavoro svolto.