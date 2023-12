Santa Maria della Scala, tante iniziative per visitare il museo durante le feste

Porte aperte al Santa Maria della Scala dove le attività del museo proseguono anche nel periodo delle festività natalizie: tra fine anno e inizio 2024 al complesso museale sono in programma laboratori, visite guidate alle mostre in corso e iniziative dedicate ai più piccoli.

Si comincia sabato prossimo, 30 dicembre, alle 16.30 con la visita per i bambini alla mostra “Fausto Melotti. In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino”. L’esposizione dedicata al grande artista e amico di Italo Calvino prevede uno workshop finale per conoscere e giocare con le lettere dell’alfabeto creato da Melotti. I bambini si cimenteranno nella scrittura del loro nome con linee, forme e colori ispirati dalle sculture dell’artista. L’attività, destinata ai bambini da 4 anni in su, dura un’ora e 30 minuti e costa 5 euro oltre al biglietto di ingresso della mostra. E’ consigliata la prenotazione perché il laboratorio è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti). Ma se non trovate posto, non scoraggiatevi, l’iniziativa sarà ripetuta il 4 gennaio 2024 con le medesime modalità.

La mostra di Melotti e l’omaggio a Calvino al museo del Santa Maria della Scala sarà protagonista anche mercoledì 3 gennaio con un’attività dedicata ai bambini più piccoli. Dalle 10 gli spazi espositivi della mostra diventeranno luogo di accoglienza parentale e offriranno la possibilità di un’esperienza sensoriale anche per i piccolissimi: un’occasione per potenziare la relazione tra i familiari ed i nuovi arrivati, stimolando lo sviluppo cognitivo del neonato attraverso l’ambiente circostante. L’attività, destinata ai bambini 0 a 12 mesi accompagnati da un familiare, dura un’ora ed è gratuita. E’ consigliata la prenotazione perché i posti sono limitati ed è necessario portare un tappetino per yoga.

Gli appuntamenti al museo del Santa Maria della Scala di Siena proseguono giovedì 4 gennaio alle ore 16 con la visita guidata gratuita alla mostra “Dittici occasionali. Ossia la ‘causalità’ dell’arte”. Il visitatore potrà immergersi nel mondo della fotografia per scoprire connessioni inusuali tra scatti contemporanei e opere d’arte figurativa di grandi artisti del passato. Info e prenotazioni ai numeri di telefono 0577.534560-563 o tramite mail all’indirizzo biblioteca.briganti@santamariadellascala.com.

E’ dedicata ai bambini affetti dallo spettro autistico e ai loro accompagnatori l’iniziativa “Art for all – Liberi di sperimentare” incontro in programma sabato 20 gennaio alle ore 10. Si tratta di un’occasione per vivere il museo come uno spazio di piacevolezza e benessere per bambini e ragazzi con disabilità cognitiva. L’attività è gratuita, ha una durata di un’ora e trenta e minuti con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni per le attività per bambini e per l’iniziativa “Art for all – Liberi di sperimentare” al museo del Santa Maria della Scala si può telefonare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0577.534531, scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica educazione@santamariadellascala.com o collegarsi al sito www.santamariadellascala.com/famiglie-museo-darte-per-bambini/.