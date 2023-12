Sostegno psicologico in Toscana, rifinanziato il servizio per Asl, Aou e Ispro

Prosegue il progetto per la promozione del benessere psicologico delle fasce più vulnerabili della popolazione: il servizio di sostegno psicologico per minori e pazienti oncologici, attivato nel 2021 a seguito della pandemia, è stato rifinanziato con 560 mila euro di risorse governative, che la Giunta regionale della Toscana – con delibera proposta dall’assessore alla salute Simone Bezzini – ha assegnato alle Aziende sanitarie locali (Asl), alle Aziende ospedaliero universitarie (Aou) e all’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispro) per la prosecuzione delle attività avviate.

In Toscana particolare attenzione è stata dedicata ai pazienti oncologici, con l’attivazione di servizi appositi per il supporto psicologico e l’informazione dedicati sia ai diretti interessati che ai caregiver.

“Il servizio di sostegno psicologico alle fasce più vulnerabili della popolazione nato a seguito della pandemia – ha detto Bezzini – è un servizio recente ma radicato sul territorio, che sta dando risultati importanti. Per questo abbiamo subito destinato alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere e ad Ispro le nuove risorse, per garantire continuità nel servizio e non lasciare soli i pazienti che stanno ricevendo sostegno ed i loro caregiver”.

Il dettaglio dei progetti di sostegno psicologico in Toscana