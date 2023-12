Imprevisti disagi nell’erogazione idrica nel comune di Poggibonsi

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, oggi domenica 24 dicembre, si stanno verificando abbassamenti della pressione idrica e temporanee mancanze d’acqua in alcune zone nel capoluogo.

Al momento sono state già effettuate le manovre che consentono di approvvigionare il capoluogo attraverso una seconda adduttrice e di circoscrivere il tratto dell’adduttrice che da Cepparello rifornisce la città, tanto che già in questo momento per larga parte delle utenze è già in corso il ripristino dell’erogazione idrica.

I tecnici hanno individuato il gusto sin dalle prime ore del mattino e stanno effettuando la riparazione al fine di ripristinare l’erogazione anche dall’adduttrice principale.

Il ritorno dei normali livelli di erogazione idrica su tutta Poggibonsi è previsto per le ore 16 e potrà essere accompagnato da fenomeni di torbidità comunque destinati a esaurirsi rapidamente. Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

“Il guasto odierno – spiega Acque Spa – vede coinvolta nuovamente la condotta di adduzione che da Cepparello trasporta l’acqua fino alla rete idrica del capoluogo. Come comunicato nei giorni scorsi questa infrastruttura sarà oggetto nei prossimi mesi di un importante intervento di ammodernamento, con la sostituzione e il potenziamento di quasi 2 chilometri di tubazione con due distinti interventi: uno in viale Marconi, tramite l’inserimento di una “calza” all’interno della tubazione esistente, e l’altro più a monte, con la completa sostituzione di diverse porzioni di rete idrica ammalorate. Il progetto ha un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Grazie a questi lavori sarà possibile limitare le perdite e i disservizi in termini di continuità.