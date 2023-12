Presepe vivente di San Regolo, martedì 26 dicembre a Gaiole

Ai piedi del Castello di Brolio, nello scenario naturale dell’oratorio di San Regolo nel comune di Gaiole in Chianti, torna la magia della natività con il Presepe vivente, martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 15.

Decine di figuranti in costume faranno rivivere il tempo della nascita di Gesù con le fedeli ricostruzioni sceniche. Non mancheranno i punti di ristoro dove trovare caldarroste, vin brulè, ciacce e donzelle.

Anche quest’anno è stato organizzato il gioco dei tappi con tanti premi realizzati dalle sapienti mani delle signore delle parrocchie del Chianti. Il ricavato sarà devoluto per opere di carità.

“Complimenti all’Unità Pastorale del Chianti per questa bella iniziativa che è giunta alla sesta edizione – ha commentato il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini –. Il Presepe vivente di San Regolo è una ricorrenza importante per la comunità locale e sta diventando un richiamo, anno dopo anno, per i visitatori che decidono di vivere la magia del Natale in questo suggestivo scenario naturale dove le ambientazioni vengono realizzate con grande cura. Ringrazio tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di questo meraviglioso evento ed in particolare don Alessandro Renzetti.”