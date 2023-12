A Natale regala una “spesa sospesa” per le famiglie fragili a Poggibonsi

A Natale regala una “spesa sospesa” per aiutare chi è in difficoltà: l’iniziativa porta la firma dell’Emporio della Solidarietà, il minimarket di via Montenero a Poggibonsi che assiste centinaia di persone che qui possono gratuitamente fare la spesa.

“Grazie di cuore già da adesso a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire ad acquistare la ‘spesa sospesa’ per una persona e per famiglie più o meno numerose – spiega Mauro Burresi, presidente della onlus che gestisce l’emporio di Poggibonsi-. Un gesto di solidarietà che può fare la differenza per tante persone che attraversano un momento difficile. Noi ce la mettiamo tutta per dare una mano e tante sono le famiglie che assistiamo grazie a contributi, donazioni, grazie prima di tutto all’opera di tanti volontari e volontarie impegnati nell’attività dell’emporio”.

“La ‘spesa sospesa’ a Poggibonsi – prosegue Mauro Burresi – può essere un’occasione ulteriore per aiutare ancora più persone, un gesto di gentilezza e di generosità per contribuire a rendere il Natale un momento di gioia anche per chi è in difficoltà”.

Effettuare la donazione è semplice. E’ possibile recarsi fisicamente presso la sede dell’Emporio della Solidarietà in via Montenero a Poggibonsi il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19, oppure è possibile andare sul sito dell’emporio (www.emporiopoggibonsi.it), accedere alla sezione DONA (https://rb.gy/2jnl9r) e scegliere i diversi metodi: bonifico bancario intestato a EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ O.D.V. IBAN: IT 90 F 01030 71940 000003250221 CAUSALE: Erogazione liberale Spesa Sospesa, Paypal o carta di credito. E’ possibile donare 10 euro, 20 euro, 50 euro o 100 euro.

L’Emporio della Solidarietà è nato nel 2016 ed è partecipato da tante realtà del volontariato del territorio già impegnate in progetti di solidarietà e contrasto alla povertà. Un luogo in cui centinaia di famiglie hanno potuto trovare un aiuto. E’ stato uno dei primi ‘empori’ della Toscana, creato per assistere, attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari ma anche attraverso un percorso di educazione alla spesa, le famiglie in difficoltà sia dal punto di vista sociale che economico. Nel 2022 sono stati distribuiti 450 quintali di alimenti di prima necessità. Attraverso l’emporio vengono assistiti circa 150 nuclei familiari per un totale di oltre 500 persone.

L’attività dell’Emporio della Solidarietà è sostenuta dal Comune di Poggibonsi attraverso un contributo annuale, conta sul supporto e sulla consulenza della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, sul Banco Alimentare, sugli aiuti provenienti da donazioni private, dalle raccolte alimentari e da tante iniziative di raccolta fondi che le realtà del territorio destinano all’emporio.