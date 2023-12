Capodanno a Siena, vietati contenitori vetro o metallo per bevande

Durante i festeggiamenti per il Capodanno, nel centro storico di Siena saranno proibite la vendita e l’introduzione di bevande in contenitori di vetro o metallo.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio. In particolare, il divieto riguarderà la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 del 31 dicembre 2023 e le ore 4.00 del 1 gennaio 2024. L’inottemperanza alle prescrizioni contenute nell’ordinanza comporta la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre all’immediato ritiro e smaltimento dell’oggetto nei casi in cui è previsto.

Come si legge nel documento, è vietata “ai titolari di esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, sia in sede fissa, che su area pubblica, che attraverso distributori automatici, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza” nel centro storico. E’, inoltre, vietato “a chiunque di introdurre o detenere bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza”, mentre “restano escluse dal divieto la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all’interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne di occupazione suolo pubblico”.

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, l’utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro per il consumo delle bevande crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, dato che spesso questi contenitori vengono rotti e frantumati a terra, anche accidentalmente; vista la grande quantità di persone attesa a Siena per la notte di San Silvestro, grazie anche all’evento organizzato dal Comune in Piazza del Campo con Emma, i PanPers e Dj Angelo, è necessario contemperare l’esigenza di garantire il sicuro svolgersi dei festeggiamenti con l’interesse pubblico alla libera circolazione dei beni e alla salvaguardia dell’interesse economico degli imprenditori commerciali.

Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, così come per le attività commerciali ubicate nel centro storico, sarà consentita la somministrazione e il consumo sul posto, rimanendo tassativamente precluso l’asporto in contenitori di vetro o metallo.