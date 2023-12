Truffe agli anziani, via al protocollo d’intesa fra Comune di Siena e Prefettura

Comune e Prefettura di Siena hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. L’accordo, frutto di un’iniziativa del Ministero dell’Interno che ha messo a disposizione dei comuni capoluogo di provincia la possibilità di beneficiare di una quota delle risorse del Fondo Unico Giustizia (due milioni di euro complessivi) per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, prevede un contributo di 16.322,33 euro da parte della Prefettura a favore del Comune di Siena.

L’amministrazione, grazie al lavoro della Direzione Servizi alla persona e istruzione, Servizio sociale, Terzo settore e raccordo con la Società della Salute senese, ha elaborato lo scorso luglio alcune proposte progettuali, formulate in collaborazione con l’azienda specializzata Infopol Srl di Milano, che hanno consentito di accedere al finanziamento.

Con il protocollo tra Prefettura e Comune di Siena saranno realizzate una serie di iniziative che mirano a prevenire le truffe agli anziani, fornendo loro anche un supporto psicologico e di ascolto. Il progetto permetterà di agire su più fronti, al fine di intervenire in modo incisivo e capillare in favore delle persone più deboli. L’obiettivo è prevenire e contrastare i raggiri, incentivandone la denuncia senza vergogna e senza paura. L’iniziativa è rivolta alla popolazione over 65, le loro famiglie e, in linea generale, alla collettività, e si pone come obiettivo quello di attivare una serie di strumenti, per rendere i cittadini maggiormente consapevoli e capaci di fronteggiare le situazioni di rischio, ponendo l’accento sui comportamenti da tenere in situazioni potenzialmente critiche e favorendo anche la collaborazione con le forze di Polizia Municipale e gli assistenti sociali della Società della Salute Senese.

“Quella delle truffe– sottolinea l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena Micaela Papi – è una tematica che ci sta particolarmente a cuore e che può riguardare chiunque, non solo gli anziani. La tecnologia e le tecniche sempre più raffinate di questi criminali senza scrupoli mettono a rischio l’integrità economica e psicologica delle famiglie e dei soggetti più fragili. Con l’accordo sottoscritto con la Prefettura intendiamo unire le forze e informare la popolazione, anche in modo accattivante e divertente, su come difendersi da questi loschi raggiri. Il target sono gli over 65, ma il materiale e le iniziative sono a disposizione di chiunque: vogliamo essere un supporto e un punto di riferimento per tutti i nostri cittadini”.

In primis, sono previste una serie di attività formative ed educative, da realizzare attraverso alcuni incontri frontali nei luoghi di aggregazione degli anziani (quali ad esempio associazioni e parrocchie) alla presenza di alcuni operatori della Polizia Municipale e di personale dei servizi sociali. Verranno realizzate delle attività informative e divulgative finalizzate a informare e rassicurare la popolazione sui temi critici. Verranno forniti, al contempo, gli strumenti per fronteggiare situazioni che creano stati d’ansia, quali telefonate inusuali, borseggi, truffe a seguito di prelievi, sconosciuti che bussano alla porta proponendo prodotti, servizi, assicurazioni o cambi di gestore di luce o gas e offerte telefoniche aggressive. Gli incontri programmati sono quattro, nei quali è prevista anche la distribuzione di duemila brochure informative.

A seguito del procollo di intesa tra Comune e Prefettura sarà messa in campo, attraverso una serie di incontri frontali, anche una formazione diretta a operatori della Polizia Municipale di Siena e dei servizi sociali, tesa a fornire nozioni, strumenti e informazioni utili per guidare e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno delle truffe agli anziani e dei raggiri in genere. Saranno stampati cinquemila opuscoli per informare in modo adeguato i soggetti coinvolti nel progetto sui comportamenti da tenere, fornendo loro anche i numeri di riferimento da contattare in caso di bisogno. I contenuti degli opuscoli saranno distribuiti in occasione degli incontri informativi, anche tramite gli uffici dei soggetti coinvolti e grazie alla collaborazione delle associazioni locali e delle parrocchie. Il progetto prevede, inoltre, che il materiale venga divulgato tramite i siti istituzionali e i canali social.

Un altro dei capisaldi del protocollo d’intesa tra Comune d Prefettura di Siena è l’attivazione di uno sportello di ascolto presso uffici già esistenti in progettualità del Comune di Siena rivolte agli anziani che, su appuntamento, risponderà ai dubbi e offrirà loro assistenza. Infine, per catturare l’attenzione e attivare l’interesse dei soggetti coinvolti nel progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, con il fine di ridurre i casi di truffe e raggiri ai loro danni, saranno portati sul palco alcuni di questi spiacevoli episodi attraverso un divertente spettacolo che, con il sorriso e in maniera piacevole, metterà in guardia la popolazione.

Il Comune di Siena si impegna a produrre specifici report aggiornati alla scadenza di ogni bimestre, oltre a una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2024.