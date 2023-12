Sarteano, i militari del Genio Pontieri fanno brillare due ordigni bellici

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 dicembre, gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, su richiesta della Prefettura di Siena, hanno effettuato due interventi di bonifica di residuati bellici nel territorio comunale di Sarteano.

Gli specialisti del Genio Pontieri dell’Esercito, accompagnati dal personale della Stazione dei Carabinieri di Sarteano, si sono recati prima in località “Madonna del bel riguardo”, dove in prossimità della recinzione di un cantiere di un’abitazione in fase di ristrutturazione, il proprietario dell’immobile aveva rinvenuto un ordigno bellico inesploso.

L’ordigno è stato catalogato sul posto come una granata d’artiglieria da 75 mm AP-T di fabbricazione statunitense.

L’ordigno bellico ritrovato dal genio Pontieri a Sarteano

Successivamente, con la granata posta in sicurezza, si sono spostati in località “Cacciamici del Grande” dove in un’area campestre, un residente ha rinvenuto durante una passeggiata, un residuato bellico all’interno un canale di scolo dell’acqua piovana. L’ordigno confermato essere una granata d’artiglieria da 75 mm ad alto esplosivo di produzione italiana è stato distrutto in sito insieme all’altra granata.

È bene ricordare che in caso di ritrovamenti di questo tipo – spiega il Comando del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza -, bisogna allertare immediatamente le forze dell’ordine ed evitare di toccare i presunti ordigni bellici