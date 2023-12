A Poggibonsi terzo week end per “La Via Maestra del Natale”

Terzo week end per “La Via Maestra del Natale”, il programma di mercatini ed eventi messo a punto dal Comune di Poggibonsi con Centro Commerciale Via Maestra (i negozi sono tutti aperti), Confcommercio, Confesercenti, Pro Loco e le altre associazioni del territorio, Fondazione Elsa.

Sono 15 le “casine” sistemate nell’area pedonale di piazza Berlinguer, mentre la pista per pattinare sul ghiaccio si trova in piazza Rosselli e piazza Nagy funge da area eventi per la 3 giorni che prende il via venerdì 15 dicembre.

Questo week end de “La Via Maestra del Natale” a Poggibonsi è dedicato al mondo fantasy, con mercatini ed eventi a tema. Le casine in piazza Berlinguer ospitano artigiani-artisti che esporranno le loro creazioni proponendo regali di Natale “magici” come le Stelle di Natale contro i cattivi pensieri e i pupazzi handmade, pezzi unici, tra cui l’irresistibile Micio Micio di Cagliostrino, le creature fatate di Quercelfo, le creazioni dipinte a mano su legno e tessuto di Fralù.

Venerdì 15 dicembre alle ore 17, si inaugura il Mercatino magico e a seguire arriva lo spettacolo di falconeria con i volatili protagonisti di tanti film fantasy. Alle ore 21 la Sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi ospita il concerto di Mary Loscerbo & Bit Band in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica Hb Music Farm. La band è famosa per le sue performance esclusivamente dal vivo, senza tracce musicali preregistrate, sequenziatori o supporti Mp3.

Sabato 16 dicembre è davvero denso di eventi. Alle 16,30 i locali dell’ex negozio Cipriani (gentilmente messo a disposizione dalla famiglia) in via della Repubblica 49, che già ospitano la mostra “100 e + Pinocchi”, si arricchiscono di un banco di assaggio gratuito di champagne e spumante “Regala Bollicine” a cura della Fisar dove sarà possibile anche acquistare bottiglie di bollicine pregiate consigliati da esperti sommelier.

Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra “100 e + Pinocchi” con i libri rari della collezione di Mauro Minghi che per l’occasione ripresenta il suo libro, realizzato in collaborazione con il Laboratorio Marmocchi e il patrocinio della Fondazione nazionale Collodi: “Pinocchio in vernacolo poggibonsese”. Il ricavato andrà in parte in beneficenza.

In omaggio al tema fantasy, piazza Nagy ospita dalle 16,30 giochi e laboratori in lingua inglese che si ispirano al mondo di Harry Potter e altre trame fantasy. La manifestazione è curata dall’Istituto di formazione Interlingua.

Alle ore 17, per “La Via Maestra del Natale”, l’area pedonale di piazza Berlinguer a Poggibonsi ospita performance e combattimenti di spade laser, ispirate alla saga di Star Wars e la Scuola Jedi per giovani Padawan a cura dei “Florence Knights APS”. A seguire il secondo spettacolo di falconeria e alle ore 18 nella Sala Set del Teatro Politeama, la presentazione dei romanzi fantasy della scrittrice poggibonsese Maria Novella Giorli, dall’ultimo appena uscito “La Fonte delle Fate”, dedicato al famoso monumento, alla “Trilogia di Goldwing Abbey”. La Fonte delle Fate è un Urban Fantasy contenente diverse illustrazioni disegnate dall’autrice e pieno di avventura, creature magiche, enigmi, storia e mitologia etrusca.

In contemporanea, nella chiesa di San Lorenzo si terrà il Concerto di Natale del coro polifonico Clara Harmonia. Il coro, diretto dal M° Tanja Kustrin, celebra quest’anno i suoi 18 anni di intensa e apprezzata attività nel territorio toscano e non solo.

Domenica 10 dicembre, si apre con l’ormai tradizionale matinée al Teatro Politeama di Poggibonsi: il Concerto degli auguri del coro Servi della Gioia. Oltre cinquanta coristi si esibiscono sulle note delle più famose canzoni natalizie e dei brani pop rock arrangiati in chiave gospel dal maestro Emanuele Biotti. Il concerto inizia alle ore 11 e, come ogni anno, la sala maggiore è già sold out. Il coro è nato all’interno delle parrocchie e le sue esibizioni hanno sempre finalità benefiche. Lo spettacolo del 17 dicembre sarà dedicato alla Casa famiglia di San Pietro a Cedda, all’Emporio della Solidarietà e a Quavio.

Il programma de “La Via Maestra del Natale” prosegue nel pomeriggio con i “Babbo Natale in vespa” che arrivano, alle 16, ad animare le vie del centro storico; un evento curato dal Vespa Club di Poggibonsi che mette a disposizione i famosi scooter d’epoca. Sarà possibile fare selfie con i Babbo Natale in sella alle vespe e avere subito la propria fotografia.

Dalla mostra “100 e + Pinocchi”, partirà, alle ore 17, il musical itinerante dedicato ai personaggi nati dalla fantasia di Collodi e curato da Ballet Accademy. In contemporanea, in piazza Berlinguer, riprendono i combattimenti di spade laser e la scuola Jedi per giovani Padawan a cura dei “Florence Knights APS”.

In piazza Cavour alla casina di Babbo Natale curata dalla Pro Loco, ci saranno ancora una volta i folletti che aiuteranno a scrivere i pensieri da attaccare all’albero ed infine in piazza Matteotti le associazioni di volontariato tornano con il mercatino solidale e le tante attività da non perdere, i giochi dedicati ai bambini.