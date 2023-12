A Chianciano Terme le finali del Campionati italiani di pugilato

A Chianciano Terme, Città Europea dello Sport 2019 e Comunità Europea dello Sport 2021, domani si svolgeranno le finali dei Campionati Italiani Elite Maschili e Femminili 2023 di pugilato, l’evento più prestigioso del panorama pugilistico nazionale che fa parte della Boxing Experience, il percorso di avvicinamento al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica in programma a Busto Arsizio dal 4 all’11 marzo 2024.

Nella sala del Consiglio comunale di Chianciano Terme si è svolta oggi la presentazione dell’ultima e importante giornata di gara della kermesse che, iniziata lo scorso 9 dicembre, è arrivata alla 101ª edizione per la qualifica maschile e alla 22ª per quella femminile.

Indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzati dall’ASD Carrarese E. Bertola e dall’ASD Boxing Club Siena, in collaborazione con il Comitato regionale Toscana, con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Chianciano Terme, anche quest’anno, i campionati si sono distinti a livello numerico: 264 atleti partecipanti, di cui 170 uomini e 94 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia.

Una grande soddisfazione per sindaco del Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti: “Abbiamo ospitato molte manifestazioni e, alla fine del mio secondo mandato, sono davvero entusiasta per questo evento, tra i più importanti del percorso sportivo. Spero che possano nascere future collaborazioni a consolidamento del rapporto avviato con il mondo del pugilato”.

Un impegno profuso da tutta l’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore allo Sport Fabio Nardi che, da appassionato e operativo, ha subito alzato il tiro: “Per il prossimo anno ci candidiamo, fin da ora, per ospitare un campionato europeo o un mondiale”.

Proposta accolta con grande entusiasmo dal presidente onorario FPI Franco Falcinelli: “Ne saremmo onorati, in quanto Chianciano Terme ha dimostrato di supportare in modo concreto gli sforzi della Federazione, nella sua mission non solo sportiva ma anche etico-sociale”.

“La Toscana – continua il direttore del Museo Nazionale del Pugilato, portando il saluto del presidente Flavio D’Ambrosi – è una delle Regioni più produttive a livello quantitativo e qualitativo e siamo orgogliosi di aver dato lustro al territorio anche attraverso l’organizzazione del corso per arbitri-giudici internazionali e la presenza del presidente EUBC Joannis Filippatos”.

Un momento di formazione che ha coinvolto anche i tecnici sportivi in occasione dei corsi di aggiornamento dedicati al potenziamento delle performances sportive e al taglio del peso, con focus sugli aspetti medico-nutrizionali, organizzati dalla Scuola Nazionale di Pugilato diretta dal consigliere federale Marco Consolati che, in conferenza, ha rimarcato l’importanza di incrementare impianti sportivi nel territorio per dare nuovo impulso al turismo sportivo.

Obiettivo condiviso dal presidente del Comitato Regionale Toscana FPI Franco Pierazzoli che ha ricordato la grande tradizione pugilistica di Chianciano Terme che, con gli assoluti, ha raggiunto quota sei eventi organizzati.

Sfida accettata anche dagli organizzatori Franco Franchini (ASD Carrarese E. Bertola) e Achille Cocco (ASD Boxing Club Siena), pronti a dare spettacolo nella finalissima dei Campionati italiani di pugilato di Chianciano insieme ai campioni e ambassador FPI Maurizio Stecca e gli azzurri già qualificati a Parigi 2024 Giordana Sorrentino, neo-pro insieme alla finalista e consigliere federale Roberta Bonatti, e Abbes Aziz Mouhiidine, intervenuti insieme ai tecnici delle Nazionali Riccardo D’Andrea e Massimiliano Alota per testimoniare il valore di una competizione che proietta il talento verso il sogno olimpico.

“È giusto che ci sia un ricambio generazionale – commenta Mouhiidine – e dopo Parigi sarà fisiologico il nostro passaggio al mondo pro”.

Nel ricco parterre della conferenza stampa di presentazione dei Campionati italiani di pugilato di Chianciano sono intervenuti il presidente onorario FPI e coordinatore della CTN Vittorio Lai, i consiglieri federali Mariangela Verna e Segio Rosa, i presidenti regionali Adrio Zannoni (Lazio), Massimo Bugada (Milano – direttore LOC Busto Arsizio 2024) e Rosario Africano (Campania), il CEO di Jute Sport-adidas Emilio Appiana e il supervisore nazionale Alessandro Lelli.

In prima fila anche Andrea Locatelli (Boxe In Progress), responsabile dei rapporti con i broadcaster, che ha ricordato la grandissima copertura mediatica delle finali: in diretta su DAZN a partire dalle 14.00 a chiusura, con la telecronaca a cura del giornalista Giacomo Brunelli e, in differita, a partire dalle ore 23.00, il meglio delle finali, su RaiSport, con telecronaca a cura del giornalista Davide Novelli.

Un appuntamento da non perdere e reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dei partner federali Allianz (Gold Sponsor), Koelliker (Exclusive Mobility Partner), Adidas (Official Boxing Equipment Supplier), WhySport (Official Nutritional Supplements Supplier), Uliveto (Official Water Partner) e Osteoplus (Official Medical Partner), oltre agli event partner locali.