A Siena apre “Piccolo Principe” il primo centro benessere per animali

A Siena, in viale Europa 61 apre “Piccolo Principe” primo centro benessere per animali. Sabato 16 dicembre dalle ore 9, Lia Manganelli e la figlia Elena D’Aubert apriranno i battenti della loro nuova attività che è molto di più di un negozio di toelettatura professionale per animali.

Da “Piccolo Principe” oltre ai tradizionali servizi di pulitura e asciugatura è possibile eseguire veri e propri trattamenti di bellezza per gli amici a quattro zampe: dalla Spa ai massaggi fino alle tecniche di strimming e trimming per i cani a pelo medio-lungo, di tipo duro per arrivare alle cure anticadute del pelo e all’igiene dentale.

“Abbiamo scelto di aprire questa nuova attività – affermano Lia Manganelli e la figlia Elena di 20 anni – perché condividiamo la passione per gli animali e perché a Siena non c’era ancora un luogo dedicato al benessere e alla salute psicologica degli animali, attraverso servizi di bellezza e coccole. In passato siamo state molto impegnate nel volontariato e abbiamo svolto nei mesi scorsi continui corsi di aggiornamento per garantire ai clienti trattamenti innovativi”.

Informazioni. L’inaugurazione di “Piccolo Principe” si terrà sabato 16 dicembre dalle ore 9 in viale Europa 61 a Siena. Per informazioni e prenotazione trattamenti è possibile chiamare il numero 348 443 9160. Gli orari di apertura sono dalle ore 9 alle ore 19 dal lunedì al sabato.