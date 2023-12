Monteroni d’Arbia: domenica 17 dicembre presentazione dei nuovi campi da tennis

Saranno inaugurati domenica 17 dicembre alle ore 12.30 gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico realizzati su campi e strutture del Circolo Tennis Matchball a Monteroni d’Arbia.

I lavori sono stati portati avanti dall’amministrazione comunale con un investimento di circa 420 mila euro, di cui circa 330 mila euro sono stati stanziati dalla Regione Toscana per opere di riqualificazione delle strutture esistenti, ampliamento degli spazi per consentire maggiori attività, messa a norma degli impianti, risparmio ed efficientamento energetico.

All’inaugurazione dei campi e delle strutture del Circolo Tennis Matchball saranno presenti Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia, la giunta ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Gli interventi hanno portato al miglioramento degli impianti e alla riqualificazione energetica degli spogliatoi, dello spazio polivalente a servizio degli utenti, oltre alla realizzazione del nuovo tetto, del cappotto termico, di un impianto fotovoltaico e di nuovi impianti elettrici e di illuminazione dei tre campi da tennis del Circolo. I lavori hanno compreso la copertura di due campi da tennis, di cui una ha sostituito quella esistente e l’altra è stata realizzata ex novo.

“I lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti e delle strutture del Circolo Tennis Matchball – afferma Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – confermano e consolidano l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le associazioni del nostro territorio, che rappresentano punti di riferimento per la comunità e offrono occasioni di aggregazione e di socializzazione per fasce di età diverse, dai bambini agli adulti. Gli interventi sugli impianti del tennis, insieme a quelli su altri impianti sportivi del comune per i quali abbiamo ottenuto dei finanziamenti, ci permetteranno di dire che tutte le strutture sportive del nostro comune saranno riqualificate.

Gli interventi sui campi da tennis di Monteroni d’Arbia, in particolare, hanno permesso di migliorare impianti realizzati negli anni ’80 e di restituire agli utenti spazi più moderni, fruibili e attenti al risparmio energetico. Sarà un’ulteriore occasione di crescita per queste attività, con nuove opportunità per la nostra comunità e le realtà limitrofe. Lo sport è uno dei vettori di socialità che dimostra una grande efficacia, è salute e benessere dei soggetti che lo praticano ed è indicatore del dinamismo e della vitalità di un territorio. Per tutti questi motivi, rappresenta per noi una priorità”.

“Il Circolo Tennis Matchball – afferma il presidente Riccardo Stufetti a nome di tutto il Consiglio direttivo del Circolo – ringrazia l’amministrazione comunale per la continua vicinanza delle istituzioni alla nostra associazione e ad altre realtà locali che promuovono lo sport come occasione di aggregazione per tutti, dai bambini agli adulti. Gli interventi realizzati sui nostri impianti li renderanno più fruibili a tutti, stando attenti anche all’efficientamento energetico, e si uniscono al nuovo campo da padel e alla piscina che in estate accoglie numerosi utenti di ogni età”.