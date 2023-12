SP14 Traversa dei Monti, via ai lavori tra Torrenieri e Montalcino

Hanno preso il via i lavori per il ripristino della carreggiata e del corpo stradale dissestati da una serie di movimenti franosi lungo la SP14 ‘Traversa dei Monti’ in località Semiti, tra Torrenieri e Montalcino.

Un intervento da oltre 700 mila euro con un quadro complessivo di attività per 1 milione e 400 mila euro per i lavori che interesseranno la strada dal km 29+400 al km 31+100.

Dopo l’affidamento dei lavori, in questi giorni sono stati autorizzati subappalti per attività specialistiche e sono in corso l’apprestamento dell’area di cantiere ed alcuni saggi per poi procedere con l’intervento a pieno regime nei giorni dopo l’Epifania per una durata stimata di 353 giorni.

Durante le attività, che prevedono anche interventi programmati con il gestore Acquedotto del Fiora per la sostituzione di tratti di condotta – spiega la Provincia di Siena – la circolazione sulla SP14 ‘Traversa dei Monti’ nel comune di Montalcino potrà essere regolata con impianto semaforico.