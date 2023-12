“Rete integrata” fra Comune di Siena e SdS Senese

Approvata la nuova organizzazione della cosiddetta “Rete Integrata”, nell’ambito dei servizi aggiuntivi conferiti dal Comune di Siena alla Societa della Salute (SdS) Senese. Lo ha deliberato la giunta comunale di Siena nella riunione dello scorso mercoledì 6 dicembre, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Micaela Papi.

Nel marzo scorso l’amministrazione comunale aveva approvato un’apposita convenzione per il biennio 2023-2024 con SdS Senese per lo svolgimento di servizi aggiuntivi dettagliatamente individuati, da svolgere in via esclusiva per il Comune di Siena, prevedendo i relativi impegni di spesa.

Lo scorso mese di agosto, la SdS Senese aveva proposto al Comune la riorganizzazione della “Rete Integrata”, parte economicamente rilevante di questi servizi aggiuntivi, al fine di offrire alla cittadinanza un servizio più rispondente al bisogno dell’utenza, anche in conseguenza alla diversa tipologia di domanda nel post pandemia, ottimizzando i costi e rivedendo I’organizzazione in termini di miglior efficacia e efficienza.

La proposta, che è stata approvata dalla Società della Salute Senese lo scorso 27 novembre, ha ricevuto, mercoledì 6 dicembre, il via libera dalla giunta comunale. In particolare, è stata effettuata una revisione dei posti disponibili nelle strutture di Villa Rubini e del centro di socializzazione La Mimosa, con un aumento di quelli per persone non autosufficienti e una riduzione di quelli per persone autosufficienti. Il costo relativo alla convenzione approvata a marzo 2023 era già stato stimato per un ammontare massimo di 936.620 euro.