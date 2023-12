Valdichiana Senese: aperto un Punto digitale facile a San Casciano dei Bagni

Dall’attivazione dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero il sistema unico di accesso con identità digitale, ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e dei privati aderenti, alla CIE (Carta d’identità elettronica), all’App IO (app dei servizi pubblici), fino all’accesso al proprio Fascicolo sanitario elettronico; questo e tanto altro, adesso anche a San Casciano dei Bagni grazie al suo Punto digitale facile, un servizio gratuito a cui i cittadini e residenti, che non hanno abilità con le tecnologie, possono rivolgersi per ricevere assistenza per imparare, in modo da poter poi essere autonomi nella gestione.

Il Comune di San Casciano dei Bagni ha scelto un’associazione del terzo settore, la Confraternita di Misericordia di Celle sul Rigo (con sede in via Provinciale 54, a Celle sul Rigo) per attivare questo servizio rivolto ai cittadini di San Casciano dei Bagni.

Questo è il secondo Punto digitale facile, dopo l’apertura del punto del Comune di Sinalunga e ne saranno attivati a breve altri in Valdichiana Senese a Sarteano, Chianciano Terme, Città di Chiusi, Cetona e Trequanda.

“Ci avviciniamo ai cittadini e cerchiamo di offrire la possibilità di accede facilmente ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, delle istituzioni, della sanità pubblica in modo da garantire a tutti e a tutte quella connettività che garantisce l’accesso al ‘diritto di cittadinanza digitale’ diffusa il più possibile nella Valdichiana Senese – afferma il presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Agnese Carletti, sindaco di San Casciano dei Bagni -. Siamo partiti con l’apertura del Punto digitale facile a Sinalunga ed ora è attivo anche a San Casciano dei Bagni. Chi viene in Valdichiana Senese deve trovare una comunità digitale e la comunità la fanno i cittadini ed i residenti. Grazie all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e alla Regione Toscana che ci ha finanziato questo progetto nell’ambito delle risorse del PNNR. Dobbiamo far sì che la transizione digitale e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, un fatto rilevantissimo della contemporaneità, non lasci indietro nessuno”.

I Punti digitali facili sono postazioni fisiche dove il personale qualificato di ciascun punto offrirà supporto informatico e aiuto materiale a chi deve accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e ne deve imparare le modalità.

L’iniziativa è dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese – che ha avuto accesso a risorse della Regione Toscana, su fondi del PNNR – che segue il percorso progettuale, avviato da tempo, sulla riduzione del divario digitale soprattutto a vantaggio di queste realtà, lontane dai grandi centri cittadini, fatte di borghi e piccoli centri abitati. Un progetto che si inserisce nel potenziamento dei servizi nell’area della Valdichiana Senese, per l’accrescimento socioeconomico e culturale del territorio, dei suoi cittadini e delle attività economiche ed imprese; progetto a cui l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, lavora da tempo per creare le condizioni più favorevoli per chi vive e lavora nel territorio dei dieci comuni della Valdichiana Senese e, allo stesso tempo, per contrastare i fenomeni di spopolamento. Un progetto che pone al centro l’accrescimento dei servizi per i cittadini delle cosiddette aree interne.

Il Punto digitale facile per il comune di San Casciano dei Bagni, inaugurato il 7 dicembre, è aperto al pubblico dal lunedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e sarà svolto dalla Confraternita di Misericordia di Celle sul Rigo, in via Provinciale 54.

Presto altri Punti digitali facili saranno aperti anche a Sarteano, Chianciano Terme, Città di Chiusi, Cetona e Trequanda. I Punti digitali facili dei sette Comuni della Valdichiana Senese saranno aperti almeno per due anni, fino al 31 dicembre 2025.