Stazione AV MedioEtruria, Siena Sostenibile: “Creti soluzione baricentrica”

Il 30 novembre scorso, a Roma, si è riunito il tavolo tecnico per la creazione della stazione MedioEtruria, convocato al Ministero delle Infrastrutture; “in tale incontro – ricorda Siena Sostenibile -, l’analisi redatta da Rete ferroviaria italiana (RFI) si è espressa in merito al potenziamento ferroviario della bassa Toscana sulle tre ipotesi di Rigutino, di Creti e sul potenziamento di stazioni esistenti come quelle di Arezzo e di Chiusi”.

Siena Sostenibile “vuole fare chiarezza e apportare il suo contributo affinché la città e il suo hinterland escano dall’isolamento”.

“La proposta di Rigutino, come stazione MedioEtruria, servirebbe solo la città di Arezzo – afferma Siena Sostenibile -. Si trova in una zona sperduta e non sarebbe possibile riutilizzare neanche la dismessa stazione di Rigutino Frassineto. In quel tratto, infatti, le due ferrovie la “lenta” e la “direttissima” sono distanti e anche nel punto più vicino non si affiancano ma rimangono lontane di circa 200 metri e, perciò, occorrerebbero due stazioni, una sulla “lenta” e una sulla “direttissima”.

Altre ipotesi che erano state inizialmente avanzate erano Montallese o le Tre Berte, nel comune di Montepulciano, servite dalla linea Siena-Chiusi. Queste soluzioni servirebbero, al contrario, solo Siena. Non sarebbero facilmente raggiungibili da Arezzo e, soprattutto, Perugia che, oltre ad essere capoluogo di regione, ha un peso specifico maggiore dato che come città ha più abitanti di Siena e Arezzo messe insieme.

L’ipotesi di Creti, nel comune di Cortona, quella indicata dai tecnici di RFI come luogo più idoneo alla realizzazione della stazione alta velocità MedioEtruria tra la Toscana e l’Umbria – prosegue Siena Sostenibile -, avvalorata dall’analisi di parametri oggettivi, è, difatti, la più baricentrica tra le eventuali soluzioni proposte.

Creti si trova a breve distanza dalla strada a quattro corsie che collega Siena a Perugia (SS715 Siena-Bettolle e RA6 Bettolle-Perugia). Sia da Siena che da Perugia, Creti è raggiungibile in circa 35 minuti di strada a quattro corsie mentre da Arezzo è raggiungibile in meno di mezz’ora. Questa ubicazione potrebbe aprire un nuovo bacino di traffico tra l’Umbria settentrionale e la bassa Toscana, fra le città universitarie di Siena e Perugia, con nuovi utenti anche per l’aeroporto di Perugia. La nuova stazione, inoltre, sarebbe raggiungibile, oltre che con i mezzi privati, anche con una programmazione di autobus, in coincidenza con i treni, dalle tre città interessate.

Siena Sostenibile si pone a favore della realizzazione della stazione alta velocità MedioEtruria a Creti e sarebbe di fondamentale importanza che tutta la politica senese facesse valere il proprio pensiero a favore di questa ipotesi. Una opportunità di rilancio economico, commerciale e turistico per la nostra città, con la possibilità di collegare Siena in circa 35 minuti a una stazione dove potrebbero transitare circa 19 coppie di treni ad alta velocità diretti verso nord e verso sud.

Siena potrebbe, finalmente – conclude Siena Sostenibile -, perdere l’aggettivo di “irraggiungibile” al quale, da troppo tempo, è legata!”