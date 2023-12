“La rivoluzione di duemetri” al Teatro degli Arrischianti di Sarteano

L’anno del centenario della nascita di Italo Calvino è quasi al termine, ma ancora sono numerosi, in tutta Italia, gli eventi in suo onore; si aggiunge a questi “La rivoluzione di duemetri”, spettacolo che la Nuova Accademia degli Arrischianti porta in scena questo fine settimana, a quasi 12 anni dal suo debutto, al Teatro degli Arrischianti di Sarteano.

La compagnia teatrale sarteanese ha replicato numerose volte questo lavoro, ispirato a Il barone rampante: l’ultima due settimane fa, a Roma, per il festival Calvino Itinerante, sempre con un ottimo successo di pubblico.

La regista e drammaturga Laura Fatini lavora da molti anni sui temi calviniani. “La scrittura di Calvino è teatrale, soprattutto nei romanzi – spiega Laura Fatini – ricca di inventiva, immagini, dialoghi serrati e divertenti: per questo all’inizio del percorso laboratoriale degli Arrischianti, decidemmo di lavorare sulla storia di Cosimo, che decise di vivere a due metri da terra”.

Sulla scena il cast originario, con qualche aggiunta: undici attori pieni di energia e di talento che animano la scena, ambientata sotto la Quercia delle Cinque Passere, dove abita ormai da anni Cosimo, Barone di Rondò: come mai ha deciso di salire? Ed è vero che non scende mai? E come farà, adesso che lo hanno chiamato alla guerra?

“Quando scrissi questo testo, in omaggio a quello di Calvino – dice la regista e drammaturga Laura Fatini sullo spettacolo “La rivoluzione di duemetri” che andrà in scena a Sarteano -, mi interessava approfondire il punto di vista di chi, per fedeltà ai propri ideali e alle proprie scelte, si pone controcorrente, vive una vita diversa dalla maggioranza, e per questo viene criticato o addirittura deriso. Venne fuori uno spettacolo divertente e irriverente, che parlava sia ai giovani che agli adulti”

E adesso? “Adesso capisco che quel punto di vista appartiene a tutti coloro che in qualche maniera si pongono domande e dubbi su quello che li circonda: vivere a due metri da terra può essere l’unico modo per osservare la realtà senza farsi trascinare da essa!”.

La rivoluzione di duemetri al Teatro degli Arrischianti di Sarteano

Sabato 9 dicembre – ore 21.30

Domenica 10 dicembre – ore 18

Teatro comunale degli Arrischianti – Sarteano

Biglietti: intero 12 euro – soci e ridotto 10 euro

Info e prenotazioni (whatsapp) 393.5225730