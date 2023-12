Siena Sostenibile, nuova riorganizzazione e gruppi tematici di lavoro

“L’associazione politico-culturale Siena Sostenibile, anche a seguito dell’importante risultato elettorale ottenuto alle recenti amministrative, ha deciso di dotarsi di una nuova organizzazione al fine di proseguire nel suo progetto e nella sua attività, per rappresentare sempre più concretamente, un punto di riferimento per le tante cittadine e i tanti cittadini che quotidianamente si rivolgono all’associazione, nonché per fornire supporto alla consigliera comunale di riferimento Monica Casciaro, componente delle Commissioni consiliari permanenti Assetto del territorio, Servizi sanitari e sociali e delle Elette”.

L’assemblea di Siena Sostenibile ha deciso la riconferma alla presidenza dell’associazione di Federico Nesi e la nomina del Direttivo composto da Stefania Bufalini, Silvia Sestini, Sara Romano, Tommaso Notari, Gianni Porcellotti, dal Presidente e da Monica Casciaro e di strutturarsi con i seguenti quattro gruppi di lavoro tematici, ognuno dei quali avrà un referente-coordinatore.

I gruppi di lavoro saranno così suddivisi:

Governo del territorio, ambiente, lavori pubblici e mobilità (referente: Filippo Ricci)

Turismo e commercio (referente: Massimo Pisani)

Scuola, sport, istruzione, cultura e politiche giovanili (referente: Samuele Aprea)

Sanità, sociale e pari opportunità (referente: Stefania Bufalini).

Ogni gruppo di lavoro avrà la propria autonomia per organizzare iniziative pubbliche inerenti alle proprie competenze, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale e sanitaria, tenendo alta l’attenzione e proponendo soluzioni alle problematiche quotidiane della città ed il suo territorio, inteso come area vasta, attraverso la presentazione di interrogazioni e mozioni in Consiglio comunale.

“Il mandato elettivo ricevuto dai cittadini ci responsabilizza – affermano i componenti del Direttivo di Siena Sostenibile – e da qui la necessità di strutturarci ed essere interlocutori per tutte le forze civiche e politiche sia interne che esterne al Consiglio comunale.

Una segreteria, coordinata da Maria Grazia Gattini, avrà poi il compito di svolgere le attività finanziarie e di lanciare per il 2024 il tesseramento dell’associazione che ha avuto il merito di riportare il tema dell’ambientalismo, un nuovo ambientalismo del fare, in seno al Consiglio comunale di Siena”.