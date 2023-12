“Attraversando l’anno”, a Sarteano riti e presepi nella narrazione di Duccio Balestracci

Si parlerà di riti, stagioni e di presepi a Sarteano con Duccio Balestracci, autore del libro, appena edito dal Mulino, “Attraversando l’anno”. L’appuntamento è al Teatro comunale degli Arrischianti, sabato 9 dicembre, ore 16. Coordina l’iniziativa, organizzata dalla società di servizi Intrepido (concessionaria dei servizi culturali del Comune) Simone Marrucci. Interverrà l’assessore alla cultura Flavia Rossi.

Il volume “Attraversando l’anno” di Duccio Balestracci, storico e saggista, affronta il delicato passaggio dalla stagione invernale nella storia dell’uomo. L’iniziativa sarteanese sarà l’occasione per citare altri scritti autorevoli sul tema, come “Il Presepe di San Francesco. Storia del Natale di Greccio” di Chiana Frugoni (altra pubblicazione del Mulino).

Il contesto in cui si affrontano questi aspetti è ideale, e non solo per il periodo: a Sarteano è in programma, dall’8 dicembre, la mostra diffusa sull’arte della natività (vai all’articolo), ormai un appuntamento di rilievo promosso da un noto collezionista locale, Stefano Rappuoli, con il sostegno del Centro commerciale naturale e del Comune di Sarteano.

L’insieme delle iniziative sarà l’occasione per vivere con maggiore intensità il periodo natalizio, con un arricchimento anche culturale, legato ai numerosi eventi del cartellone sarteanese, oltre alla normale offerta del Museo civico archeologico, della Sala Beccafumi, della Rocca Manenti, delle chiese, della Tomba della Quadriga infernale e del museo “Presepi dal mondo” (la presenza costante, in paese, con le opere provenienti dalla collezione di Rappuoli).

Per inciso, il museo archeologico ospita la mostra di pitture e sculture “Il mito”, di Corrado Paolo D’Alessandro e Mario Bernardini, mentre al castello è in corso una mostra fotografica dedicata all’autunno, con foto di Giuseppe Alessandrini e Mario Soriente, anche queste organizzate da Intrepido.