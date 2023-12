A Monteroni d’Arbia e Buonconvento torna “TeatrInScatola”

Tutto pronto per una nuova edizione di ‘TeatrInScatola’; la consolidata rassegna curata da Straligut Teatro torna dopo la sosta forzata a causa del Covid e porterà in Valdarbia il meglio del teatro contemporaneo e del teatro per le nuove generazioni con 11 spettacoli per adulti, famiglie e bambini in programma dal 10 dicembre 2023 al 22 marzo 2024 a Monteroni d’Arbia e Buonconvento con compagnie in arrivo da tutta Italia.

La rassegna conta sul supporto dei due Comuni, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura e vede fra gli sponsor Sei Toscana, Banca Centro Toscana Umbria, Acquedotto del Fiora e Siena Ambiente.

Gli spettacoli a Monteroni d’Arbia dal 10 dicembre. ‘TeatrInScatola’ 2023 si aprirà domenica 10 dicembre alle ore 16.30 al Supercinema di Monteroni d’Arbia con “Papero Alfredo”. Lo spettacolo, curato dalla Compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, racconterà una storia divertente sul rapporto tra vecchio e nuovo e tra babbi e figli, generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi e rincorrersi per l’eternità. Gli appuntamenti a Monteroni d’Arbia continueranno venerdì 15 dicembre, alle ore 21.30, con Gli Omini, compagnia toscana tra le più apprezzate a livello nazionale che porterà al Supercinema la loro ultima produzione “Trucioli”, per raccontare un’Italietta in miniatura con un’opera firmata da Giulia Zacchini e interpretata da Francesco Rotelli e Luca Zacchini.

La rassegna riprenderà a Monteroni d’Arbia venerdì 12 gennaio, alle ore 21.30, con “S’unda manna”, la prima del nuovo lavoro di Elisa Pistis prodotto da Teatro Insonne e diretto da Annalisa Bianco, mentre domenica 14 gennaio inizierà la nuova produzione di teatro ragazzi di Straligut, “La valigia di Frankie”, con lo spettacolo di e con Anna Amato e Alice Bellini fissato per le ore 16.30. Domenica 4 febbraio, alle ore 16.30, ‘TeatrInScatola’ proporrà “Il soldatino di stagno” di Nata e Stivalaccio Teatro, con un originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciajkovskij ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, mentre venerdì 23 febbraio alle ore 21.30 sarà la volta di “Ribalta – La storia del teatro in P2P”, lavoro di Margherita Gravagna realizzato in collaborazione con Straligut che propone un’avventura divertente e interattiva attraverso la storia del teatro. Domenica 10 marzo, alle ore 16.30, il Supercinema ospiterà “Officina Prometeo”, di e con Francesco Picciotti, prima di ospitare il gran finale di ‘TeatrInScatola’ fissato per venerdì 22 marzo alle ore 21.30 con “#nuovipoveri”, di e con Letizia Bravi e Marco De Francesca.

Gli spettacoli a Buonconvento, da gennaio. Sabato 20 gennaio, alle ore 16.30, ‘TeatrInScatola’ 2023 arriverà al Teatro dei Risorti di Buonconvento con un appuntamento speciale per gli spettatori più piccoli: “Cattivini – Cabaret concerto per bimbi monelli” di Kosmocomico Teatro. Il secondo appuntamento al Teatro dei Risorti sarà dedicato ancora ai più piccoli con “Home sweet home” di Roberto Capaldo, in programma sabato 24 febbraio alle ore 16.30. TeatrInScatola si chiuderà a Buonconvento sabato 16 marzo, alle ore 16.30, con “OZz”, opera digitale di Kanterstrasse e Straligut tratta dal celebre racconto per ragazzi di L.F. Baum.

Il progetto ‘Vitamina T’. TeatrInScatola 2023 proporrà anche un nuovo progetto intitolato ‘Vitamina T’, che nasce dall’idea di sperimentare un’esperienza di welfare culturale utilizzando il teatro come strumento finalizzato alla cura e al benessere dei bambini e delle loro famiglie. Grazie alla collaborazione fra Comuni, pediatri e farmacie e al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l’iniziativa pone al centro la salute e il bisogno di socialità e creatività dei bambini e delle loro famiglie, contribuendo a contrastare la povertà educativa e gli effetti della pandemia sul piano emotivo, dell’apprendimento e della socializzazione.

Presso pediatri e farmacie del territorio sarà possibile ritirare una confezione di Vitamina T con quattro “compresse” che in realtà sono dei buoni: due riservati ai bambini e due agli adulti accompagnatori. Ogni compressa darà diritto a un biglietto di 2 euro per gli appuntamenti pomeridiani di TeatrInScatola a Monteroni d’Arbia e Buonconvento, da presentare in biglietteria il giorno dello spettacolo. Sul sito www.straligut.it è possibile prenotare gli spettacoli e per maggiori informazioni è possibile scrivere a biglietteria@straligut.it. Il progetto è realizzato in collaborazione con i Comuni di Monteroni d’Arbia e Buonconvento e con il Community Hub Culture Ibride.

“L’edizione 2023 di ‘TeatrInScatola’ – afferma Fabrizio Trisciani, direttore artistico di Straligut Teatro – proporrà 7 spettacoli per bambini e famiglie e 4 per adulti ospitati al Supercinema di Monteroni d’Arbia e al Teatro dei Risorti di Buonconvento. Il comune denominatore di ogni appuntamento sarà la capacità di raccontare in maniera divertente e originale storie che parlano a tutti. All’interno del cartellone troverà spazio anche la nuova produzione di teatro per ragazzi di Straligut, intitolata ‘La valigia di Frankie’, che debutterà a gennaio 2024”.

“La cultura – aggiunge Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – è uno strumento importante su cui abbiamo sempre investito per stimolare occasioni di incontro e di confronto che possono far crescere la nostra comunità. La rassegna TeatrInScatola rappresenta una bella opportunità per il nostro territorio e propone un programma di qualità capace di coinvolgere spettatori di generazioni diverse e di stimolare una crescita collettiva. Il Comune di Monteroni d’Arbia rinnova quindi con piacere il sostegno a questa iniziativa e continuerà a investire in luoghi e attività dedicate alla promozione della cultura e della socializzazione”.