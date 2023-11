Teatro del Popolo di Rapolano: al via con i primi spettacoli della stagione

Un weekend all’insegna del teatro per grandi e piccoli al Teatro del Popolo di Rapolano Terme. Sabato 2 dicembre alle ore 21, si terrà il primo spettacolo della stagione, intitolato ‘In Arte son Chisciottə’ di Samuele Boncompagni, con Luisa Bosi ed Elena Ferri liberamente ispirato al libro ‘Don Chisciotte della Mancia’ di Miguel de Cervantes. La rappresentazione sarà arricchita dalle musiche dal vivo di Massimo Ferri che suonerà insieme a I solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

‘In Arte son Chisciottə’ porta sul palco il personaggio di Don Chisciotte in versione femminile. Boncompagni affronta nel suo spettacolo, con un tono ironico e giocoso, temi attuali come la questione di genere, il senso di giustizia e di riscatto. La rappresentazione, un’alternanza tra finzione e realtà, vedrà salire sul palco attori, ma anche macchinisti, elettricisti e scenografi che gestiranno lo spettacolo ‘a vista’ per rendere partecipe il pubblico.

La stagione del Teatro del Popolo di Rapolano Terme continua domenica 3 dicembre alle ore 17 con la rassegna il ‘Il Teatro incantato’ dedicata ai bambini. Domenica 3 dicembre, alle ore 17 sarà messa in scena ‘Storia di un Giocoliere’ con Stefano Paganini che racconterà, attraverso giochi di magia, la vita di un artista di strada.

Info. Per informazioni su spettacoli e biglietti della stagione del Teatro del Popolo di Rapolano Terme è possibile contattare il numero 331 8181776 su WhatsApp oppure l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. A partire dal 27 novembre, inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti interi per i singoli spettacoli della stagione attraverso il sito. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti mentre è previsto l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni.