Studentesse dell’Università di Siena premiate per le migliori tesi sul Diritto del lavoro

Sono stati consegnati alle dottoresse Chiara Minna e Ester Ricci dell’Università di Siena i primi due premi di laurea per le migliori tesi sul Diritto del lavoro istituiti dalla Consulta dei Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Toscana, al fine di promuovere e di far conoscere la figura del consulente del lavoro come possibile sbocco professionale dei laureati in materie giuridiche.

La consegna è avvenuta lo scorso giovedì presso l’Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena alla presenza dei professori Alessandro Palmieri e Gian Marco Baccari, rispettivamente presidente del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e presidente del corso di laurea triennale in Servizi giuridici.

Hanno preso parte alla premiazione: Gloria Cappagli, presidente della Consulta dei Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro; Paola Sabatini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Siena; Donatella Fabbri, consulente del lavoro.

I premi di laurea sul Diritto del lavoro, dell’importo di 500 euro, erano destinati a studenti dei corsi di laurea a ciclo unico e triennale attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena per l’elaborazione delle due migliori tesi su alcune specifiche tematiche di rilievo lavoristico. I premi saranno riproposti anche per i due prossimi anni accademici.